Табу в одежде и пятничный дресс-код. Как выглядеть стильно на работе?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как нужно одеваться на работу, чтобы не попасть под знак моветона?

Ольга Новик, стилист:

Я бы здесь говорила все-таки про табу, что не стоит надевать. Этих критериев немного. Я бы дала рекомендации, что не стоит надевать на работу, чтобы не попасть под знак моветона. Если мы касаемся верхней части, это очень глубокое декольте, нельзя открывать подмышечные впадины, тонкие бретели либо открытый живот. Если, например, вы надеваете топ на тонких бретелях, то тогда вы надеваете второй слой, который прикрывает плечи. Также всякие блестящие, яркие ткани, принты какие-то мультяшные, пайетки либо стразы – такого рода лучше не стоит. Если переходить к нижней части, то это мини, я бы сюда еще отнесла и макси длину, то есть какие-то очень длинные платья, короткие шорты, лосины и, конечно же, джинсы с низкой талией, чтобы не открывались зоны живота и бедер, какие-то нашивки.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Наверное, с надписями на майках тоже нужно быть аккуратными. Ольга Новик:

Желательно, да. Все зависит, конечно, от строгости дресс-кода, потому что дресс-код может быть очень строгим, может быть менее строгим. В офисе он менее строгий, поэтому там допускаются футболки. Если у вас, допустим, дресс-код smart casual, то, в принципе, футболку под жакет можно надеть. Что касается обуви, то это сланцы, спортивная обувь – кроссовки, ну и какая-то обувь со стразами, блестками или очень-очень яркая. Все, что касается ярких цветов, оттенков, блеска, этого желательно не носить. Екатерина Забенько:

Ольга, есть такое понятие, как пятничный дресс-код – такое легкое послабление. Что можно позволить себе в этот день?