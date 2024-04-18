Погиб в бою при отражении налёта вражеских самолётов, семья попала в лагерь смерти. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Историей своей семьи поделилась Ирина Баранова. В моей семье всегда будут помнить о родных, которые ценой своей жизни отстояли для будущих поколений этот мир. Еще в первом классе я посмотрела фильм «Офицеры», который произвел на меня очень большое впечатление. Тема войны всегда была в моей жизни. Я люблю военные песни, фильмы о войне. Принимала участие в различных конкурсах, посвященных памятным датам ВОВ. Мои родные, о которых я хочу рассказать: прабабушка Ергина (Францева) Валентина Николаевна, прапрабабушка Францева Татьяна Антоновна, прапрадедушка Францев Николай Николаевич и его родной брат Францев Яков Николаевич, прапрадедушка Ергин Дмитрий Иванович и его брат Ергин Василий Иванович, старший брат прадедушки Ергин Павел Дмитриевич. Ергина (Францева) Валентина Николаевна (1934-1999)

Францева Татьяна Антоновна (1908-1990), Францев Леонид Николаевич (1936-1946) Когда началась Великая Отечественная война, муж Татьяны Антоновны Николай ушел на фронт. Семья с двумя маленькими детьми проживала в г. Витебске на Юрьевой горке. В их дом попала бомба. Жить приходилось в землянке в оккупированном городе. Есть было нечего. На северо-западной окраине Витебска на территории бывшего 5-го железнодорожного полка располагался лагерь для советских военнопленных, а затем и концентрационный лагерь для гражданских лиц, созданный немцами в сентябре 1941 года. Действовал до мая 1944 года.

В этот лагерь и попала семья со многими гражданскими жителями и соседями. Боль от пережитого ужаса и издевательств осталась на всю жизнь. Лишь изредка прабабушка Валентина и прапрабабушка Татьяна рассказывали о зверствах фашистов, которые пришлось им пережить. Выйти живыми из лагеря родные уже и не надеялись. Перед отступлением немцы собрали обессиленных узников и использовали их как живой щит. В Лиозненском районе людей гнали по заминированным болотам, немногим удалось выжить. Моим родным посчастливилось уцелеть. В память о тысячах людей, которые были замучены фашистскими оккупантами в концлагере «5-й полк», к 60-летию Победы в 1964 году установили небольшой бетонный обелиск. В 2005 году здесь появился православный крест, а в 2012-м состоялось открытие небольшой каменной часовни. Францев Яков Николаевич (1901-1971) Яков был машинистом, перевозил на фронт боеприпасы и бойцов. Служил в колонне паровозов особого резерва. Ергин Дмитрий Иванович (1907-1942) Мой прапрадедушка Ергин Дмитрий Иванович в возрасте 34 лет ушел на фронт. Воевал с первых дней войны на Северном флоте. Краснофлотец Дмитрий Иванович был пулеметчиком на эсминце в 112-й отдельной артиллерийской зенитной дивизии. В боях проявил себя стойким бойцом, отличным стрелком и метким наводчиком-пулеметчиком. Вместе с ним на флоте воевал его брат Василий Иванович и старший сын Ергин Павел Дмитриевич. В 1942 году в последний раз увиделся с сыном в Мурманской области в так называемой «Долине смерти». Это был главный, наиболее протяженный и опасный участок фронта, ибо отсюда лежала кратчайшая дорога к Мурманску – всего 50-60 километров. До 1942 года здесь проходили напряженные бои. Эсминцы часто были в сопровождении северного конвоя. Дмитрий Иванович погиб в бою 22 сентября 1942 года во время отражения налета 27 вражеских самолетов Ju-87.

В моей семье бережно хранится последнее письмо с фронта моего прапрадедушки. Это письмо из далекого 1942 года.

Ергин Павел Дмитриевич (1924-1989) Судьбе было угодно, чтобы сын Героя североморца Павел Ергин смог лично отомстить за своего погибшего отца на том же участке фронта, в Заполярье. Нет сомнений в том, что сын сражался достойно, вот только вспоминать о войне Павел Дмитриевич не любил, поэтому в памяти его родных остались лишь отрывочные сведения.

В возрасте 18 лет 17 октября Павла призвали на фронт прямо из цехов завода г. Молотовска (Северодвинска). Он воевал в 336-м отдельном эксплуатационном батальоне связи старшим матросом и был корректировщиком огня. На эсминце «Громкий» участвовал в военных действиях в районе Земли Франца Иосифа и в сопровождении северных конвоев. Защищал Заполярье. Был контужен, лежал в госпитале в Ленинграде. Воевал по 1945 год. Голова болела всю жизнь, череп так и остался с трещиной – так, что сосуды иногда выпирали. Про войну особо рассказывать не любил, но рассказывал про Гремячий, упоминал про свое участие в конвое. Был награжден медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны. После войны Павел Дмитриевич женился, вырастил четверых детей. Умер в 1989 году. Ергин Василий Иванович (1916-1942) Воевал с первых дней войны. Пропал без вести в марте 1942 года.