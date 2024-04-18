«Практически присутствие в кинотеатре». Почему белорусы всё чаще покупают телевизоры отечественного производства?

Почему белорусская техника по качеству не уступает образцам мировых производителей? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Юрий Предко, генеральный директор управляющей компании холдинга по выпуску телевизионной техники:

Прозрачный экран – уникальный. Телевизор даже не следующего, а послезавтрашнего времени. Это OLED с прозрачной пленкой, с прозрачным экраном. Мы его сделали. Это инновационная продукция, которая появится через 10 лет. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы молодцы. Вы показали, что мы делать можем все. И мы сделаем это.

Время, когда такая техника дополнит домашний интерьер белорусов, не за горами. Скорости на мировом рынке высоки. И минскому производителю в этом планетарном забеге сбавлять темпы никак нельзя.

Евгений Шандабыло, директор предприятия по выпуску телевизионной техники:

Если отставать от трендов каких-то, то действительно, можно проморгать какие-то инновации, который вводятся. Тем не менее мы справляемся, у нас получается. Более того, мы следуем и за искусственным интеллектом, и какими-то новейшими новациями, которые могут использоваться в телевизионной технике. Это подключение смартфонов, использование голосового управления. На текущий момент наше производство, конкретно белорусское, может удивить телевизором толщиной меньше телефона, который будет со встроенным звуком, не хуже, чем с колонками, которые можно поставить по всей квартире. Высокое разрешение, высокая скорость. Мы находимся на том уровне, когда человек, который приходит в магазин, может и не понять, что это белорусское. Купить его и только потом прочитать, что это произведено у нас на заводе. Современный телевизор – это не только экран для просмотра телепередач. Сегодня это скорее умный помощник в доме. И чем больше у него возможностей, тем лучше.

Алексей Михайлов, главный инженер предприятия по выпуску телевизионной техники:

Это все достаточно просто, и в целом тенденция говорит о том, что по сути телевизоры сейчас становятся большими телефонами. В них есть все, что и в телефонах. Те же возможности: скачать приложение, просмотр фильмов, передач – все это есть в телевизорах. Поэтому я думаю, что мы стоим на пороге того, чтобы включать телевизор полностью в систему «умный дом» и прочее. Идти в ногу со временем – это значит быть на шаг впереди конкурентов. Это главное правило выживания на рынке телевизионной техники. Но в этой жесткой борьбе у минского производителя есть козырь – историческое имя.

Елена Глаголева, заместитель директора предприятия по выпуску телевизионной техники:

Бороться за место под солнцем или опустить руки и сказать: ну, хорошо, как есть, так есть. Мы боремся, безусловно. Объемы производства в 2023 году выросли по сравнению с 2022-м. Ассортимент выпускаемых моделей увеличивается, мы конкурентоспособны. Технологии, которые применяются во всем мире, у нас тоже есть. Посмотреть фильм в кинотеатре или же дома? Все чаще ответ на этот вопрос в пользу современного телевизора с эффектом полного погружения. И белорусская техника здесь тоже на уровне. Евгений Шандабыло:

Вопрос кинотеатра – это вопрос большого экрана и качественного звука. Когда ты смотришь фильм в темноте на большом экране, естественно, ты пытаешься погрузиться в атмосферу кино. Для этого мы производим телевизоры диагональю более 85 дюймов. Также имеются модели и 100 дюймов – целая стена в вашей квартире – плюс дополнительные сервисы. На текущий момент есть куча приложений, которые позволяют смотреть фильмы в таком качестве, в котором в кинотеатре даже не увидишь. Но на телевизоре – да, это реальная история. На большом экране, с таким же хорошим звуком. Сейчас все более и более даже те же режиссеры, которые снимают кино, сами говорят, что сейчас именно век домашнего кинотеатра. Сейчас много домашних кинотеатров – все сервисы у нас есть. Используем операционные системы, которые позволяют смотреть кино в качестве даже лучше, чем в кинотеатре. И в этом смысле размер точно имеет значение. Но если раньше для полного погружения нужна была огромная комната, то сейчас это реально сделать и в обычной белорусской квартире.