Давно мечтали посадить дерево? В Минске проводят акцию по озеленению столицы

Для воспитания экологической культуры в себе нужно совсем немного. Человеку достаточно прикоснуться к чему-то, он понесет идеи дальше. Посадить дерево или покрасить лавочку, кажется, это какая-то мелочь, но наша жизнь с таких мелочей состоит. И если будут делать все, то можно не волноваться ни за наших детей, ни за нашу планету. Вот так начинался проект «Зеленый двор вместе!» Сегодня это самая значимая программа в Минске по озеленению дворов и превращению их в небанальные места для отдыха. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Анастасия Сулимская, пресс-секретарь – главный специалист отдела по информационно-общественной деятельности Минского городского жилищного хозяйства. Александр Меженный, ведущий:

Как начиналась акция? Чего удалось достичь?

Анастасия Сулимская, пресс-секретарь – главный специалист отдела по информационно-общественной деятельности Минского городского жилищного хозяйства:

Проект «Зеленый двор вместе!» стартовал еще весной 2019 года, на сегодняшний день это крупнейший проект по озеленению нашей столицы. Цель этого проекта, можно сказать, народная. Сделать посадку деревьев и кустарников для наших жителей более доступной. За период существования данной акции уже высажено около 240 тысяч кустарников и около 40 тысяч деревьев. Участников более 2 тысяч, активное участие принимают и взрослые жители, и молодежь, чаще всего с семьями. Организация жилищно-коммунального хозяйства организовывает креативные мероприятия в каждом районе по субботам, это делает посадку еще более увлекательной. Совместные акции с РОЧС районов, ГАИ, РУВД, акции по правилам содержания домашних животных, по безопасности в жилищном фонде. Какие растения можно высаживать во дворах? Александр Меженный:

Какие растения можно высаживать во дворах? С кем это нужно согласовывать? Анастасия Сулимская:

Перейдя она портал «Зеленый двор вместе!», вы можете увидеть уже проверенные участки и выбрать для посадки определенные места. Однако если вы желаете предложить свое место, специалисты его обязательно проанализируют, свяжутся с вами, любая инициатива важна. Александр Меженный:

В любом случае надо согласовывать действие. То есть вариант, что я поехал сам, где-то что-то выкопал, привез, посадил, это неправильно? Анастасия Сулимская:

Конечно.

Где брать саженцы? Александр Меженный:

Где брать саженцы? Анастасия Сулимская:

Оставляя заявку через портал «Зеленый двор вместе!», вы оставляете свой контактный номер. Все заявки, поступившие через портал, отправляются в жилищно-куммунальные хозяйства районов, где специалисты анализируют, связываются с вами и помогают организовать процесс посадки. Посадочный материал, инвентарь, конечно же, вам предоставят. Александр Меженный:

Могут ли жители предоставить свои саженцы? Анастасия Сулимская:

Да, жители могут предложить свои саженцы, свой инвентарь. Однако следует учитывать, что растения должны быть пригодные для городской среды. И, соответственно, как мы уже обсудили, место должно быть согласованным. Какие растения можно высаживать? Юлия Самусенко, ведущая:

А какие деревья? Анастасия Сулимская:

Разнообразие сортов довольно-таки большое, ознакомиться с этим списком можно как раз на портале «Зеленый двор вместе!». Там расположена не только интерактивная карта с местами, там очень много полезной информации по посадке, по уходу за растениями, а также информация о различных видах и сортах. Юрий Царев, ведущий:

А кто будет ухаживать за растениями?

Анастасия Сулимская:

Очень часто жители сами же ухаживают за своими растениями, это их личная инициатива. Однако организация жилищно-коммунального хозяйства всегда готова прийти на помощь, и в любом случае оказывают поддержку, помощь. Очень часто устраиваем различные челленджи и марафоны, как, например, летом, когда была засушливая погода, была акция «Полей дерево». И очень много жителей откликнулась на эту инициативу, и совместно с организацией жилищно-коммунального хозяйства. Очень много зеленых насаждений удалось спасти таким образом. Александр Меженный:

Насколько это будет распространяться на регионы или мы только за Минск отвечаем? Анастасия Сулимская:

Учитывая то, как растет популярность данного проекта, я думаю, что в будущем данный проект распространится и на другие регионы Беларуси. Юлия Самусенко:

Как стать участником этой акции?