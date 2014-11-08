«Давайте, я Вам покажу, как живут современные белорусские ленинцы!». Что минчане думают о событиях 7 ноября?

Кто следил за новостями, знает, что много подарков, много новых строительных объектов получили к 7 Ноября белорусы. И еще раз возвращаясь к этому празднику, замечу, что смысл его – исторический смысл – молодежи зачастую непонятен. Но в Москве, например, в районе Красной площади можно увидеть десяток людей, загримированных под Ленина и Сталина, с которыми фотографируются не только туристы, но и молодожены (естественно, за деньги). И в Минске «двойники» тоже встречаются, и не только в театре. О «Лениных», о закоренелых «ленинцах» и юных, уже не «ленинцах», о традициях и заблуждениях, связанных с 7 Ноября.

Для одних это день третьей русской революции, для других – первой социалистической. Но факт остается фактом: переворот 1917 года стал одним из тех событий, которые меняют ход истории.

И сегодня к памятнику Ленину не зарастает народная тропа. Цветы к монументу, пламенные речи. Ежегодная встреча партийцев совсем не похожа на те самые многочисленные митинги. Несмотря ни на что, 7 Ноября – государственный праздник Беларуси.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Октябрь открыл дорогу Беларуси для национальной государственности. Право на труд, 8-часовой рабочий день, право на пенсионное обеспечение в старости. Это действительно завоевание Октября.

Есть и те, кто каждый год в этот день не ограничивается походом на митинг или к памятнику.За плечами – множество командировок, на видном месте – сувениры от товарищей, а на полке – полное собрание сочинений Владимира Ильича.

Николай Волович, секретарь Центрального комитета коммунистической партии Беларуси по работе с молодежью:

И капиталистические, и буржуазные страны следуют этим принципам, идеям. И для себя что-то черпают из этих трудов, чтобы свои общества строить более гуманным способом.

Каждый пятый белорусский коммунист – это молодой человек до 30 лет.

В свои 29 Николай – уже секретарь ЦК по работе с молодежью. Для Николая «красный» день календаря – торжество и государственное, и семейное. По первому поводу на балконе развивается флаг.

Николай Волович, секретарь Центрального комитета коммунистической партии Беларуси по работе с молодежью:

Я его вывешиваю еще на две важные даты для белорусского народа. Это 9 Мая – День Победы, и 3 июля – День освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

6 ноября – День рождения у мамы. Гостей традиционно ждут сегодня. Почему бы не совместить два праздника? Поэтому на кухне приготовления идут полным ходом.

На балконе – портрет Ильича – презент от украинских товарищей. Под шубой – селедка. В общем, праздник в лучших советских традициях.

Николай Волович, секретарь центрального комитета Коммунистической партии Беларуси по работе с молодежью:

В современной Беларуси этот праздник немножко по-другому отмечается, нежели это было в советское время. У нас нет бурных демонстраций многотысячных. У нас проходит только возложение цветов к памятнику Владимиру Ильичу Ленину и открываются социально значимые объекты: поликлиники, больницы. Основная масса людей, те, кто отмечает этот праздник, проводят его дома, в семье.

В большинстве стран СНГ «красный день» вычеркнут из календаря. В Туркменистане 7 ноября теперь отмечают День здоровья, в Кыргызстане – День печати. А в Армении – Всенародный праздник вина.

Беларусь же отличает еще и тот факт, что здесь сохранилось множество мест, которые напоминают о тех событиях: дом-музей РСДРП, улицы, названные в честь великой революции. Бывшая центральная, ныне Октябрьская площадь, своим настоящим именем напоминает о прошлом. Здесь мы и поинтересовались у прохожих: что для них значит праздник 7 Ноября.

Прохожие:

Я даже не поняла, что сегодня праздник, на самом деле. Встала на работу, все как полагается. Хотя для истории, естественно, это что-то значит. Но лично для меня как-то не особо.

Нет, не праздную этот замечательный день. Просто как очередной выходной.

Честно, не знаю.

Знаете, я, наверное, затруднюсь ответить. Я точно знаю, что это связано с революцией. А что конкретно означает эта дата, наверное, не смогу вам сказать.

Мы приехали из России. Очень нравится, что в Беларуси не отметают все огульно, напрочь, как у нас где-то, а хранят историю. История есть история.

Что такое Октябрьская революция, учат в школе. Причем два раза: в курсах всемирной истории и истории Беларуси. Для многих ребят, а иногда и их родителей такие знания – из разряда необязательных. Возможно, поэтому сегодня редко встретишь на улице человека, который сможет, например, пояснить, почему День Октябрьской революции отмечается в ноябре.

Алеся Смягликова, учитель истории гимназии № 27 Минска:

Это излишний прагматизм наших детей, особенно старшеклассников. Они ориентируются на поступление в высшие учебные заведения, и поэтому все свое внимание, мышление и сознание уделяют исключительно тем предметам, которые им нужно сдавать в форме централизованного тестирования. История – не такой востребованный предмет, поэтому возникают такие вопросы, когда мы не понимаем, что такое 7 ноября. По моему глубокому убеждению, к моим ученикам это не относится.

Екатерина Терещенко, ученица 11 класса гимназии № 27 Минска:

Тогда произошло то событие, которое дало Беларуси возможность оформиться как государству.

Анна Андрушкевич, ученица 11 класса гимназии № 27 Минска:

7 Ноября по новому стилю – это праздник Октябрьской революции. Эта революция дала нашему государству возможность на самоопределение нашего народа.

Несмотря на очевидное визуальное сходство, во взглядах с Владимиром Ильичом у Михаила расхождения посерьезнее.

Михаил Луханин, житель Минска:

Принцип только один – все люди братья и сестры. Все должны помогать друг другу. Вот и все. А коммунистические идеалы – это давно, мне кажется, пройденный этап. Для меня лично, для общественности мировой в частности.

Минчанин, наверное, уже сейчас должен был жить в том светлом будущем, путь к которому с постамента указывает его бронзовый двойник. Но, как говорится, совсем не в обиде: историю не выбирают. Тем более, что у нашей есть, чему поучиться. А еще есть богатое наследие, которым до сих пор все мы пользуемся.