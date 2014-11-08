В Гродненской области открылся музей белки

Новости Беларуси. В Гродненской области открылся необычный музей. Здесь есть фотографии, чучела и всевозможные предметы с изображением белки. Главным экспонатом стал живой пушистый зверек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея создания музея белки в Берестовице возникла несколько лет назад. Именно этот пушистый зверёк стал символом посёлка. Здесь его изображение повсюду: на гербе, в парке и даже на трубе местной котельной. На поиск экспонатов ушло два года. За это время удалось собрать информацию обо всех живущих на земле белках.

Алексей Куделя, посетитель:

Я узнал здесь что вообще существует в мире 280 видов белок. До этого я только знал что существует одна, наша, которая бегает по лесам. Я так думаю, что я этого не узнал бы даже на уроках в нашей школе.

Кстати, школьники оказались самыми активными посетителями музея. И не мудрено, ведь многие экспонаты здесь можно даже потрогать.

Дарья Гордейчик, посетитель:

Мне больше всего понравилось, что здесь можно экспонаты трогать руками. В Больших, например, музеях просто стоишь и смотришь. Даже написано «Руками не трогать». А здесь можно потрогать понажимать.

Юрий Карнелович, СТВ:

В музее о белке посетители могут узнать практически всё, причём информация подаётся в интерактивной форме. На этой физической карте можно узнать ареал проживания разных видов этого пушистого зверька. К примеру, земляная белка живёт в Африке, а гигантская в Юго-Восточной Азии.

Есть в музее и живая белка. Этот своеобразный талисман живёт в специальном вольере. Правда, по всем музейным правилам зверёк числится тоже «экспонатом» и даже имеет свой инвентарный номер, однако требует к себе особого отношения.

Анастасия Веселуха-Волкова, главный хранитель фондов Музея белки в Большой Берестовице:

Гэта жывы экспанат, які адзіны такого роду ў Беларусі. Вось яна жыве ў такім вальеры. Рацыён харчавання ў яе ў адпаведнасці з патрабаваннямі. Усе супрацоўнікі музея і жыхары прыносяць усё што могуць. Ну вось тут і семечкі і жалуды.

Беличья тема в музее тесно переплетается с историей самого посёлка. Всю эту мебель, одежду и утварь принесли местные жители. Наталья Кудлаш, к примеру, отдала бабушкину посуду.

Наталья Кудлаш, местный житель:

Вот эти горшки я ещё помню с детства. Мы ими не пользовались, они у нас лежали на чердаке. Когда узнала, что открывается музей, я посчитала своим долгом принести эти экспонаты.

Евгений Волков, старший научный сотрудник Музея белки в Большой Берестовице:

Это арнат и копа — вещи, которые имеют большую историческую и культурную ценность.

Создатели музея белки решили отойти от классических канонов. Здесь планируют организовать своеобразный клуб по интересом. А местные учителя уже предлагают проводить в музее уроки биологии.