Названия каких улиц минчане ассоциируют с 7 Ноября и какие улицы названы в честь вождей Октябрьской революции?

День Октябрьской революции отмечают 7 ноября вот уже 97 лет. Традиция сохранилась в немногих странах. Однако в Беларуси этот день по-прежнему остается праздничным. Узнаем, названия каких улиц минчане ассоциируют с днем Великого Октября.

Прохожие:

Кастрычніцкая.

Октябрьская, Революционная.

Улица Ленина, парк 50-летия Октября.

Марата Казея, наверное.

Только станция метро «Октябрьская».

Интернациональная.

Красноармейская.

И Карла Маркса есть, и Энгельса. Я живу на улице Ленина. Этот тоже Октябрьская революция.

Тяжело все улицы вспомнить.

Я не местная, в Москву сегодня уезжаю. Но там еще меньше улиц, связанных с Революцией. А у вас 7 Ноября – рабочий день? Нет? А у нас рабочий.

Места с «говорящими» революционными названиями знают практически все минчане. А что насчет улиц, названных в честь вождей Октябрьской революции?

Минчане:

Улица Ленина, Карла Маркса, проспект Ленина раньше был. Да много всего. Свердлова, Володарского.

Дзержинского.

Маркса, Энгельса, Кирова, Судмалиса и прочих много товарищей.

Улица Ленина, площадь Ленина. Он же имеет роль в победе Революции.

Улицы Бакунина, Урицкого, Луначарского, парк 30-летия Октября исчезли с карты Минска.

У проспекта Независимости также революционное прошлое: в 1919 году улица называлась Советской, а после войны некоторое время была Ленинским проспектом.

Минчане:

Переименовали проспект Сталина, проспект Ленина. Политехнический институт был имени Сталина. Есть переименования, но немного, к счастью. Мне на нравится, когда переименовывают.

Сейчас Минск значительно краше, благодаря труду нашего народа. Я горжусь своим Минском, люблю.

В нашей столице очень просто отыскать улицу с «революционным» названием, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.