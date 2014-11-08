Названия каких улиц минчане ассоциируют с 7 Ноября и какие улицы названы в честь вождей Октябрьской революции?

День Октябрьской революции отмечают 7 ноября вот уже 97 лет. Традиция сохранилась в немногих странах. Однако в Беларуси этот день по-прежнему остается праздничным. Узнаем, названия каких улиц минчане ассоциируют с днем Великого Октября.
Прохожие:
Кастрычніцкая.
Октябрьская, Революционная.
Улица Ленина, парк 50-летия Октября.
Марата Казея, наверное.
Только станция метро «Октябрьская».
Интернациональная.
Красноармейская.
И Карла Маркса есть, и Энгельса. Я живу на улице Ленина. Этот тоже Октябрьская революция.
Тяжело все улицы вспомнить.
Я не местная, в Москву сегодня уезжаю. Но там еще меньше улиц, связанных с Революцией. А у вас 7 Ноября – рабочий день? Нет? А у нас рабочий.
Места с «говорящими» революционными названиями знают практически все минчане. А что насчет улиц, названных в честь вождей Октябрьской революции?
Минчане:
Улица Ленина, Карла Маркса, проспект Ленина раньше был. Да много всего. Свердлова, Володарского.
Дзержинского.
Маркса, Энгельса, Кирова, Судмалиса и прочих много товарищей.
Улица Ленина, площадь Ленина. Он же имеет роль в победе Революции.
Улицы Бакунина, Урицкого, Луначарского, парк 30-летия Октября исчезли с карты Минска.
У проспекта Независимости также революционное прошлое: в 1919 году улица называлась Советской, а после войны некоторое время была Ленинским проспектом.
Минчане:
Переименовали проспект Сталина, проспект Ленина. Политехнический институт был имени Сталина. Есть переименования, но немного, к счастью. Мне на нравится, когда переименовывают.
Сейчас Минск значительно краше, благодаря труду нашего народа. Я горжусь своим Минском, люблю.
В нашей столице очень просто отыскать улицу с «революционным» названием, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.
В 2009 году были проведены исследования названий улиц Минска, Киева и Вильнюса. Наша столица оказалась обладательницей самого большого советского топонимического наследия.