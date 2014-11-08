Новости Беларуси. В Минске проходят последние в этом сезоне сельхозярмарки. На протяжении почти двух месяцев у минчан была возможность приобрести по выгодным ценам фрукты, овощи, мясо, рыбу, молочную продукцию и свежую выпечку.

Стоимость товаров в среднем на 20% ниже, чем в магазинах. Сделать выгодные покупки можно будет и 9 ноября.

С 9.00 и до 17.00 на площадке у Дворца спорта будет работать ярмарка, на которой свой товар представят организации потребкооперации. А у здания «Чижовка-Арены» развернется специализированная рыбная ярмарка.

Сергей Щербич, заместитель председателя правления Могилевского облпотребсоюза:

Представлен широчайший ассортимент. Прежде всего мясопродуктов: мясо свинины, говядины, телятины, баранины, птицы, даже привезли сюда индейку. Конечно же, полуфабрикаты. По достойным и низким ценам.

Покупатель:

Здесь можно купить по нормальной цене. Очень даже хорошо.

С начала 2014 года во время ярмарок удалось выручить более 300 миллиардов рублей.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:

Примерно около 100 тысяч тонн картофеля продали, тысячи тонн овощей, фруктов, сотни тонн, может, и тысячи мясной продукции.