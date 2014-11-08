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В Минске проходят последние в этом сезоне сельхозярмарки

08 ноября 2014 17:32
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Новости Беларуси. В Минске проходят последние в этом сезоне сельхозярмарки. На протяжении почти двух месяцев у минчан была возможность приобрести по выгодным ценам фрукты, овощи, мясо, рыбу, молочную продукцию и свежую выпечку.

Стоимость товаров в среднем на 20% ниже, чем в магазинах. Сделать выгодные покупки можно будет и 9 ноября.

С 9.00 и до 17.00 на площадке у Дворца спорта будет работать ярмарка, на которой свой товар представят  организации потребкооперации. А у здания «Чижовка-Арены» развернется специализированная рыбная ярмарка. 

Сергей Щербич, заместитель председателя правления Могилевского облпотребсоюза:
Представлен широчайший ассортимент. Прежде всего мясопродуктов: мясо свинины, говядины, телятины, баранины, птицы, даже привезли сюда индейку. Конечно же, полуфабрикаты. По достойным и низким ценам. 

Покупатель:
Здесь можно купить по нормальной цене. Очень даже хорошо.    

С начала 2014 года  во время  ярмарок удалось выручить более 300 миллиардов рублей. 

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
Примерно около 100 тысяч тонн картофеля продали, тысячи тонн овощей, фруктов, сотни тонн, может, и тысячи мясной продукции.

# общество # Валерий Иванов # Ярмарки в Минске # Сергей Щербич

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