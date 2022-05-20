В Минске 21 мая стартует летний музыкально-туристический сезон

Новости Беларуси. В столице уже завтра, 21 мая, стартует летний музыкально-туристический сезон. На базе городской ратуши расскажут о потенциале Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Посетители смогут получить информацию о популярных гостиницах и отелях, ознакомиться с репертуарами музеев, а также узнать, на каких столичных промышленных предприятиях самые интересные экскурсии. Также будет показана презентация по видам туризма, различные продукты и проект визуального оформления зоны «Исторический центр». Расскажут и о многофункциональном сервисе онлайн-бронирования туруслуг.