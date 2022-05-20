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В Минске 21 мая стартует летний музыкально-туристический сезон

20 мая 2022 14:07
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Новости Беларуси. В столице уже завтра, 21 мая, стартует летний музыкально-туристический сезон. На базе городской ратуши расскажут о потенциале Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске 21 мая стартует летний музыкально-туристический сезон-1

Посетители смогут получить информацию о популярных гостиницах и отелях, ознакомиться с репертуарами музеев, а также узнать, на каких столичных промышленных предприятиях самые интересные экскурсии. Также будет показана презентация по видам туризма, различные продукты и проект визуального оформления зоны «Исторический центр». Расскажут и о многофункциональном сервисе онлайн-бронирования туруслуг.

Вход в городскую ратушу для всех желающих с 10:00 до 17:00 будет свободным.

# Развлечения # общество # Фотофакт

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