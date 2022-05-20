20 мая 1873 года изобрели джинсы. Чем ещё известен этот день?

Всемирный день пчел

20 мая отмечается Всемирный день пчел. Практика пчеловодства насчитывает не менее 4 500 лет. Праздник был учрежден ООН в 2017 году. Дата 20 мая приурочена ко дню рождения одного из выдающихся пчеловодов из Словении Антоне Янше, основоположника современного пчеловодства. В мире существует около 21 тысячи видов пчел. Они играют важную роль в опылении цветущих растений. Для получения ложки меда около 30 грамм 200 пчел должны собирать нектар в течение дня, а одна пчела за свою жизнь делает в среднем только 1/12 чайной ложки меда. Пчелиная ячейка – самая рациональная в природе геометрическая форма сосуда, на ее постройку требуется наименьшее количество материала. День пчел призван продемонстрировать значимость трудолюбивых насекомых для жизни и здоровья человека. День травматолога

Свой профессиональный праздник отмечают сегодня все травматологи мира. Греческое происхождение термина «травматология» раскрывает его содержание в широком смысле – это наука, изучающая раны и повреждения, их профилактику и способы лечения. В этот день каждый, кто когда-то получал травму, переломы, вывихи, готов сказать слова благодарности всем, кто стоит на страже нашего здоровья. Ведь именно оперативные и уверенные действия врачей, лечащих травмы, позволяют многим из нас в короткие сроки вернуться к обычному образу жизни после полученных увечий, а кому-то и вовсе сохранить эту жизнь. 20 мая 1570 года разработали прототип современного атласа

В этот день фламандский картограф Абрахам Ортелиус разработал прототип современного атласа. 20 мая 1570 года в Бельгии был напечатан первый в мире географический атлас, состоящий из 53 карт большого формата. К каждой карте прилагался подробный пояснительный географический текст. Это издание точно отражало состояние географических знаний на тот момент времени. И несмотря на ряд существенных ошибок, обусловленных крупными пробелами в географических познаниях, этот атлас стал для мореплавателей конца XVI – начала XVII столетий своего рода «географической библией». Позднее он неоднократно переиздавался и дополнялся новыми сведениями. Атлас Ортелиуса сыграл важную роль в развитии картографии. День рождения джинсов

Джинсы – самый популярный вид брюк в мире. День рождения джинсов отмечается 20 мая. Продажа брюк из прочной парусины с множеством карманов началась с 1850 года. Родоначальником был американец Ливай Страусс. 20 мая 1873 года был получен патент на джинсы. На джинсах Levi’s есть кожаная бирка, где изображены лошади, пытающиеся разорвать брюки. Это свидетельство высокого качества и максимальной прочности штанов. Фирма и по сей день выпускает легендарные джинсы. Вскоре появились другие фабрики по выпуску прочных брюк. Теперь это один из самых модных и вневременных видов одежды. Их можно надевать на работу и в гости, в путешествия. Кстати, первые женские джинсы появились только в 1981 году. 20 мая – Купальница