Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Латте – на американский или итальянский манер. Давайте называть мужчин в декрете по-белорусски!
Владимир Гутник, первый секретарь Советского районного комитета Гомеля общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:
Я вообще не понимаю, почему мы используем иностранные слова. Отчего пришло «латте-папа»? Сидели якобы с колясками и пили кофе. «Латте» назвали. Когда отец в декрете, он чем кормит? Смесью, если жена не успевает. А у нас же смеси свои, белорусские, «беллактовские». Давайте назовем «Беллакт-папа». Очень хорошее название.
Павел Латкович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Но тогда смысл теряется – они же хотели сказать «мягкий папа».
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