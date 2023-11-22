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«Давайте назовём «Беллакт-папа». Почему мужчины в декрете – «латте-папы»?

22 ноября 2023 17:21
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

«Давайте назовём «Беллакт-папа». Почему мужчины в декрете – «латте-папы»?-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Латте – на американский или итальянский манер. Давайте называть мужчин в декрете по-белорусски!

«Давайте назовём «Беллакт-папа». Почему мужчины в декрете – «латте-папы»?-4

Владимир Гутник, первый секретарь Советского районного комитета Гомеля общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:
Я вообще не понимаю, почему мы используем иностранные слова. Отчего пришло «латте-папа»? Сидели якобы с колясками и пили кофе. «Латте» назвали. Когда отец в декрете, он чем кормит? Смесью, если жена не успевает. А у нас же смеси свои, белорусские, «беллактовские». Давайте назовем «Беллакт-папа». Очень хорошее название.

«Давайте назовём «Беллакт-папа». Почему мужчины в декрете – «латте-папы»?-7

Павел Латкович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Но тогда смысл теряется – они же хотели сказать «мягкий папа».

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# Брак и семья # общество # Евгений Пустовой # Владимир Гутник # Павел Латкович # Фотофакт

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