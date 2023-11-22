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«Не утратим ли мы себя?» Есть ли место латте-папам в белорусском обществе?

22 ноября 2023 17:43
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, СТВ:
Вы бы хотели, чтобы ваш муж был в декрете, а вы бы, допустим, занимались клеточной инженерией?

«Не утратим ли мы себя?» Есть ли место латте-папам в белорусском обществе?-1

Марта Коваленко, студент Белорусского государственного университета:
Беларусь как страна, которая входила в СССР, никогда к этому не придет с нормальной точки зрения. Все равно будут какие-то стереотипы. Потому что мы достаточно консервативные люди, которые воспитывались на традиционных ценностях.

Евгений Пустовой:
Это плохо?

Марта Коваленко:
Это отлично. Нужно сохранить эту самобытность. Если у нас будет латте-папа, что у нас останется от нашей самобытности, не утратим ли мы себя? Где мама – это традиционная мать, а мужчина – это традиционный защитник и добытчик.

«Не утратим ли мы себя?» Есть ли место латте-папам в белорусском обществе?-4

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# Брак и семья # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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