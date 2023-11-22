«Не утратим ли мы себя?» Есть ли место латте-папам в белорусском обществе?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, СТВ:

Вы бы хотели, чтобы ваш муж был в декрете, а вы бы, допустим, занимались клеточной инженерией?