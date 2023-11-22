«Не должно быть это тенденцией, как в Европе!» Как белорусы относятся к мужчинам в декрете?

Павел Латкович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Не нужно забирать ту роль женщины, которая дана ей от природы. Есть определенные случаи, когда надо, чтобы отец был в декрете – может быть, болезнь супруги, может быть, еще какая-то неопределенная ситуация. Но не должно быть это тенденцией, как это идет в Европе! Для чего это делается? Для того чтобы мужчина утратил свою роль, чтобы мужик обабился. Чтобы лет через 20-30 мужик ходил в юбке.