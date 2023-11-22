«Не должно быть это тенденцией, как в Европе!» Как белорусы относятся к мужчинам в декрете?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Павел Латкович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Не нужно забирать ту роль женщины, которая дана ей от природы. Есть определенные случаи, когда надо, чтобы отец был в декрете – может быть, болезнь супруги, может быть, еще какая-то неопределенная ситуация. Но не должно быть это тенденцией, как это идет в Европе! Для чего это делается? Для того чтобы мужчина утратил свою роль, чтобы мужик обабился. Чтобы лет через 20-30 мужик ходил в юбке.
Виталий Юрасев, член Коммунистической партии Беларуси:
По поводу декрета и латте-папы могу ответить только одно: надо разделять женскую энергию и мужскую. Мужчина – добытчик в семье, он должен добыть, принести. Убить мамонта – и чтобы жена его приготовила. При этом помочь ей это сделать.
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