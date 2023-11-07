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«Давайте мстить, резать до последнего». Как в Украине осмысливают большие потери?

07 ноября 2023 19:17
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим вклад Октябрьской революции в становление белорусской государственности. В гостях политолог Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:
Республики понесли огромные потери. И наша, и РСФСР, и другие. Во что это выливается? Мы это переосмысливаем и говорим, что не должно быть какой-то новой войны. Поэтому нужен мир во всем мире. Нужно атомное оружие, которое гарантирует, что не будет нового нападения. Нужна хорошая армия, сильная партия. Или как в Украине – культ смерти. Давайте мстить, резать до последнего, мстить за побратимов, убивать. Крестные ходы с этими трупами. Посмотрите, как по-разному осмысливаются большие потери. И как раз западная методика: небесная сотня, пантеон мертвых героев.

Григорий Азаренок, СТВ:
А это все с фашизма идет, опять же.

«Давайте мстить, резать до последнего». Как в Украине осмысливают большие потери?-1

Андрей Лазуткин:
Абсолютно. Это именно гитлеровский механизм, когда вам нужна большая война с большими трупами и вы заранее просчитываете, что вы будете говорить людям, как будете вдохновлять их умирать дальше. И это все мы видим в Украине. Это не культ мирной жизни, как у нас. Стабильность, чарка и шкварка, как шутят наши змагары. А теперь посмотрите, как может быть без стабильности, без мира, без нормальной армии. С американским оружием и войной, где батальоны умирают просто пачками.

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# Международная политика # общество # Андрей Лазуткин # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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