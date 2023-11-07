«Давайте мстить, резать до последнего». Как в Украине осмысливают большие потери?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим вклад Октябрьской революции в становление белорусской государственности. В гостях политолог Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Республики понесли огромные потери. И наша, и РСФСР, и другие. Во что это выливается? Мы это переосмысливаем и говорим, что не должно быть какой-то новой войны. Поэтому нужен мир во всем мире. Нужно атомное оружие, которое гарантирует, что не будет нового нападения. Нужна хорошая армия, сильная партия. Или как в Украине – культ смерти. Давайте мстить, резать до последнего, мстить за побратимов, убивать. Крестные ходы с этими трупами. Посмотрите, как по-разному осмысливаются большие потери. И как раз западная методика: небесная сотня, пантеон мертвых героев.

Григорий Азаренок, СТВ:

А это все с фашизма идет, опять же.