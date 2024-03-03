Если пролетела чайка – скоро будет ледоход. Приметы на начало марта

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».
3 марта – День Архипа и Филимона. Святого Филимона в народе называли по-простому – Филя Вешний. С этого дня весна все больше вступала в силу. Крестьяне наблюдали за животными: если пролетела чайка – скоро будет ледоход. Если встретишь в лесу белого зайца – значит, снег непременно выпадет еще. А вот если зайцы попадаются серые – тепло не за горами.
5 марта – Тимофей Весновей. В этот день начинали дуть теплые ветры, поэтому в народе говорили: «Тимофей Весновей – уж тепло у дверей», «На Тимофея Весновея как ни злись метелица, все равно весной веет». Считалось, что с этого дня начинается сокодвижение в кленах и березах.
7 марта – Поликарпов день. В этот период наблюдали за поведением сорок: если птица лезет под страху – быть вьюге. Действительно возвращение холодов было вполне возможно. Это отражено в поговорке: «Март месяц любит куролесить, морозом гордится и на нос садится».
8 марта – Иванов день. В народе говорили так: «Если день по снегу, то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому». Снег 8 марта говорил и о том, что Пасха будет холодной.
Начинается горячая пора! Открываем сезон работ на приусадебном участке.