Если пролетела чайка – скоро будет ледоход. Приметы на начало марта

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».

3 марта – День Архипа и Филимона. Святого Филимона в народе называли по-простому – Филя Вешний. С этого дня весна все больше вступала в силу. Крестьяне наблюдали за животными: если пролетела чайка – скоро будет ледоход. Если встретишь в лесу белого зайца – значит, снег непременно выпадет еще. А вот если зайцы попадаются серые – тепло не за горами.

5 марта – Тимофей Весновей. В этот день начинали дуть теплые ветры, поэтому в народе говорили: «Тимофей Весновей – уж тепло у дверей», «На Тимофея Весновея как ни злись метелица, все равно весной веет». Считалось, что с этого дня начинается сокодвижение в кленах и березах.