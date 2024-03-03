Выставка цветов открылась в ботаническом саду в Минске в преддверии Международного женского дня

Полюбоваться разнообразием первоцветов и почувствовать дыхание весны. В преддверии Международного женского дня в Центральном ботаническом саду открылась выставка луковичных растений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грациозные гиацинты, нежные крокусы, солнечные нарциссы и, конечно, очаровательные тюльпаны не оставят равнодушной ни одну девушку. А разнообразие сортов впечатлит даже самых искушенных цветоводов. Кроме того, у гостей есть возможность пообщаться с куратором выставки и больше узнать о посадке, уходе и нюансах выращивания луковичных растений.

Оксана Жукова:

Полный восторг, если в двух словах. Выставка очаровательная. Здесь один аромат чего стоит! Когда заходишь сюда, прям запах такой, аромат цветов, ты ощущаешь дыхание весны.

Илья Мулев:

Хотелось увидеть цветы. Так как немного холодно на улице, все такое не особо цветущее, пришлось пойти в ботанический сад. Тут прекрасные цветы, а самый главный цветок у меня в руках.