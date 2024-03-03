Прямой эфир

Выставка цветов открылась в ботаническом саду в Минске в преддверии Международного женского дня

03 марта 2024 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Полюбоваться разнообразием первоцветов и почувствовать дыхание весны. В преддверии Международного женского дня в Центральном ботаническом саду открылась выставка луковичных растений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка цветов открылась в ботаническом саду в Минске в преддверии Международного женского дня-1

Грациозные гиацинты, нежные крокусы, солнечные нарциссы и, конечно, очаровательные тюльпаны не оставят равнодушной ни одну девушку. А разнообразие сортов впечатлит даже самых искушенных цветоводов. Кроме того, у гостей есть возможность пообщаться с куратором выставки и больше узнать о посадке, уходе и нюансах выращивания луковичных растений.

Выставка цветов открылась в ботаническом саду в Минске в преддверии Международного женского дня-4

Оксана Жукова:
Полный восторг, если в двух словах. Выставка очаровательная. Здесь один аромат чего стоит! Когда заходишь сюда, прям запах такой, аромат цветов, ты ощущаешь дыхание весны.

Выставка цветов открылась в ботаническом саду в Минске в преддверии Международного женского дня-7

Илья Мулев:
Хотелось увидеть цветы. Так как немного холодно на улице, все такое не особо цветущее, пришлось пойти в ботанический сад. Тут прекрасные цветы, а самый главный цветок у меня в руках.

Выставка цветов открылась в ботаническом саду в Минске в преддверии Международного женского дня-10

Необычным дополнением выставки стали тематические весенние персонажи, созданные сотрудницей ботанического сада. В куклах ручной работы ожили гиацинты, крокусы и нарциссы.

# Растения и цветы # общество

Другие новости рубрики

Все новости
День открытых дверей провели в Институте пограничной службы Беларуси
03 марта 2024 07:36

День открытых дверей провели в Институте пограничной службы Беларуси

Лукашенко выразил уверенность, что конструктивное сотрудничество Беларуси и Болгарии возобновится
03 марта 2024 07:36

Лукашенко выразил уверенность, что конструктивное сотрудничество Беларуси и Болгарии возобновится

Депутаты Палаты представителей седьмого созыва подводят итоги работы
03 марта 2024 07:32

Депутаты Палаты представителей седьмого созыва подводят итоги работы