Начинается горячая пора! Открываем сезон работ на приусадебном участке

Необходимо подготовить участок к посеву: убрать прошлогодний мусор и листья, обработать почву, привести в порядок деревья и кустарники, подготовить семена и инструменты. К весенним работам на участке приступают сразу после схода снега. Список работ зависит от вида растений. Подготовка сада, огорода и цветника будет разной, рассказали в программе «Плюс-минус».

Работы в саду в марте начинаются с осмотра кустарников и деревьев. Необходимо провести санитарную обрезку веток, и для этого потребуются инструменты. К работам приступают после стабилизации среднесуточной температуры – она не должна опускаться ниже +5 °С. Напомним, во время обрезки веток необходимо не только убрать больные и засохшие части, но и внимательно осмотреть срезы живых стеблей. Слишком темный цвет древесины говорит о глубоком промерзании растения. Несколько срезанных веток заносят в дом и ставят в графин с водой. Как только почки распускаются, одну из них разрезают вдоль и рассматривают зачатки листьев – ткань должна иметь свежий зеленый цвет.