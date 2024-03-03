Начинается горячая пора! Открываем сезон работ на приусадебном участке
Необходимо подготовить участок к посеву: убрать прошлогодний мусор и листья, обработать почву, привести в порядок деревья и кустарники, подготовить семена и инструменты. К весенним работам на участке приступают сразу после схода снега. Список работ зависит от вида растений. Подготовка сада, огорода и цветника будет разной, рассказали в программе «Плюс-минус».
Приметы на начало марта читайте здесь.
Работы в саду в марте начинаются с осмотра кустарников и деревьев. Необходимо провести санитарную обрезку веток, и для этого потребуются инструменты. К работам приступают после стабилизации среднесуточной температуры – она не должна опускаться ниже +5 °С. Напомним, во время обрезки веток необходимо не только убрать больные и засохшие части, но и внимательно осмотреть срезы живых стеблей. Слишком темный цвет древесины говорит о глубоком промерзании растения. Несколько срезанных веток заносят в дом и ставят в графин с водой. Как только почки распускаются, одну из них разрезают вдоль и рассматривают зачатки листьев – ткань должна иметь свежий зеленый цвет.
Если на живой ветке темные почки, значит, кустарник или дерево плохо перенесло зимовку. Весенняя обработка деревьев проводится до начала сокодвижения. Это важно для защиты глубоких тканей ствола от гнилостных бактерий. Раны на коре дерева обрабатывают краской, варом на основе олифы или специальной пастой. Масляный состав безопасен для растений и формирует на поверхности устойчивую гидрофобную пленку. Раны менее 2 сантиметров можно оставлять без замазки.