Какие славянские имена популярны у белорусов?

«Давайте же радоваться, пока мы молоды» – это начало студенческого гимна известно пожалуй всем, кто молод душой и телом. А значит, и дата 25 января вам о чем-то говорит. Татьянин день – это неофициальный праздник студентов и, конечно же, самих Татьян. Об истории и традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Калинина, начальник ЗАГС Заводского района г. Минска:

К сожалению, у нас за 2023 год даже регистрация о рождении, называли этим именем только троих девочек. В 2024 году еще не называли так – Татьяна.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, сейчас более экзотические имена.

Наталья Калинина:

Белее европейские, конечно. Я думаю, все время такие были перепады – называли то европейскими, то какими-то иностранными именами. Но потом мы все равно возвращаемся к нашим славянским именам. Хотя сегодня популярны Анастасия, Дарья, Александра. Наши хорошие славянские, красивые имена популярны и до сих пор пользуются активно спросом. Называют так девочек. У мальчиков тоже есть свои распространенные. Александр, как девочка Александра – всегда популярное имя. Всегда называют, ежегодно, и их немало, этих деток наших.