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Животные умирают в петлях! Что грозит браконьерам за варварское убийство зверей?

25 января 2024 17:16
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Новости Беларуси. В Гомельской области активизировались браконьеры. «Тихие охотники» расставляют в лесах петли – простые, но незаконные приспособления, которые несут мучительную смерть животным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как с ними борется государственная инспекция и что ожидает нарушителей, узнавала Анна Корольчук.

Животные умирают в петлях! Что грозит браконьерам за варварское убийство зверей?-1

Давай посмотрим еще там, возможно, еще одна есть.

Животные умирают в петлях! Что грозит браконьерам за варварское убийство зверей?-4

Подсказывает опыт: где есть одна ловушка, найдется и другая. С появлением устойчивого снежного покрова в лесу активизируются «тихие охотники». У них нет ничего общего с законопослушными добытчиками дичи. В качестве снасти для ловли животных они выбирают самодельные петли.

Животные умирают в петлях! Что грозит браконьерам за варварское убийство зверей?-7

Анна Корольчук, корреспондент:
Как правило, это орудие из металлического троса, проволоки либо веревки, которое удерживает и душит попавшего в него зверя. Следуя инстинктам, он продолжает двигаться вперед, в итоге петля затягивается, а животное погибает. В смертельной западне нередко оказываются беременные самки, молодняк, краснокнижные и даже домашние животные, включая охотничьих собак.

Животные умирают в петлях! Что грозит браконьерам за варварское убийство зверей?-10

И если капканы еще разрешены при соблюдении определенных правил, то металлические петли однозначно вне закона. Такой способ добычи абсолютно варварский. Животное погибает долго и мучительно.

Далее смотрите в видео

# Браконьерство в Беларуси # общество # Анна Корольчук # Новости Гомеля и Гомельской области

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