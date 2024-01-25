Животные умирают в петлях! Что грозит браконьерам за варварское убийство зверей?

Новости Беларуси. В Гомельской области активизировались браконьеры. «Тихие охотники» расставляют в лесах петли – простые, но незаконные приспособления, которые несут мучительную смерть животным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как с ними борется государственная инспекция и что ожидает нарушителей, узнавала Анна Корольчук.

Давай посмотрим еще там, возможно, еще одна есть.

Подсказывает опыт: где есть одна ловушка, найдется и другая. С появлением устойчивого снежного покрова в лесу активизируются «тихие охотники». У них нет ничего общего с законопослушными добытчиками дичи. В качестве снасти для ловли животных они выбирают самодельные петли.

Анна Корольчук, корреспондент:

Как правило, это орудие из металлического троса, проволоки либо веревки, которое удерживает и душит попавшего в него зверя. Следуя инстинктам, он продолжает двигаться вперед, в итоге петля затягивается, а животное погибает. В смертельной западне нередко оказываются беременные самки, молодняк, краснокнижные и даже домашние животные, включая охотничьих собак.