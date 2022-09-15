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Общественно-политический марафон «17 граней единства» завершился в Гомеле

15 сентября 2022 16:12
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Новости Беларуси. Общественно-политический марафон «17 граней единства» завершился диалоговой площадкой в Гомеле. Известные блогеры, политологи, депутаты и краеведы вместе с активистами объединения «Белая Русь» обсудили исторический путь развития белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общественно-политический марафон «17 граней единства» завершился в Гомеле-1

Участники поднимали вопрос о важности гражданской сплоченности и суверенитета, который остро стоит накануне Дня народного единства. Говоря о национальной идее, спикеры сошлись во мнении, что ее ключевая составляющая – это люди. Говорили также о работе политических партий, рассматривали перспективы развития кибербезопасности. Интернет должен перестать быть обезличенным, в том числе благодаря антихакерскому соглашению между странами.

Общественно-политический марафон «17 граней единства» завершился в Гомеле-4

Андрей Сыч, политолог, блогер:
Нам сегодня важно встречаться всем вместе и формировать такое сообщество патриотически настроенных людей, которые готовы брать на себя ответственность и проявлять инициативу.

Общественно-политический марафон «17 граней единства» завершился в Гомеле-7

Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Люди на местах не только работают в своей повседневной деятельности, профессиональной – они мыслят, рассуждают. И очень зрело, очень умно рассуждают относительно путей развития нашей страны, относительно тех задач, которые нам вместе надо решать. Талантливых людей в нашей стране много, они живут не только в Минске, не только в крупных городах, они живут в районах, регионах нашей страны. И увидеть их, сделать активными участниками политического процесса, общественной жизни. В этом состоит одна из задач объединения. Я думаю, что какую-то часть этой задачи мы решили.

Общественно-политический марафон «17 граней единства» завершился в Гомеле-10

Общественно-политический марафон прошел по 17 городам Беларуси. У представителей гражданского общества всех регионов была возможность высказаться и быть услышанными. Подобные встречи планируется проводить и дальше.

# Государственная политика # общество # Андрей Сыч # Олег Романов # Фотофакт

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