«У старшей сестры муж, забрали и расстреляли. И всё». Воспоминания о потерянном на войне детстве

Новости Беларуси. Детство, которое жестоко забрала война. Мы продолжаем цикл репортажей, которые посвящены тем, кто не участвовал в сражениях, не был в партизанах, но совершил настоящий подвиг духа, выжив и сохранив в себе лучшие качества после поистине нечеловеческих страданий. «Дети войны». Наш корреспондент Кристина Сущеня встретилась еще с одним героем, кому пришлось быстро повзрослеть, а после – через всю жизнь пронести страшные воспоминания. Война сквозь призму взгляда Галины Пастернацкой.

Галина Пастернацкая:

В июне 1941-го мне было полтора года. Папа колхозный бухгалтер был. Как только война началась, он ушел на фронт. От него долго ничего не было. Приходят однажды и говорят: уходи, потому что следующей ночью тебя арестуют. Мама за меня. И куда? В лес. С той стороны был огонь открытый.

Сказали: будет бомбежка. Опять-таки партизаны. Моя мама за меня, с коровой ушли. Пришли за хату, там вроде была такая низина. Корова соображала, она легла. Одеяло на корову, меня на это одеяло. И лучи прожекторов. По небу самолеты летают, где-то там бомбят. И вот летит самолет, никогда не видела, только в кино, летчик зубы открыл – то ли это улыбка, то ли гримаса, оскал.

У старшей сестры муж, забрали и расстреляли. И все. Так она осталась одна. Папа. В 1944 году его демобилизовали, потому что он был бухгалтером. Направили в Западную Украину на ликвидацию бандитизма.