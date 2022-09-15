«У старшей сестры муж, забрали и расстреляли. И всё». Воспоминания о потерянном на войне детстве
Новости Беларуси. Детство, которое жестоко забрала война. Мы продолжаем цикл репортажей, которые посвящены тем, кто не участвовал в сражениях, не был в партизанах, но совершил настоящий подвиг духа, выжив и сохранив в себе лучшие качества после поистине нечеловеческих страданий. «Дети войны». Наш корреспондент Кристина Сущеня встретилась еще с одним героем, кому пришлось быстро повзрослеть, а после – через всю жизнь пронести страшные воспоминания.
Война сквозь призму взгляда Галины Пастернацкой.
Галина Пастернацкая:
В июне 1941-го мне было полтора года. Папа колхозный бухгалтер был. Как только война началась, он ушел на фронт. От него долго ничего не было. Приходят однажды и говорят: уходи, потому что следующей ночью тебя арестуют. Мама за меня. И куда? В лес. С той стороны был огонь открытый.
Сказали: будет бомбежка. Опять-таки партизаны. Моя мама за меня, с коровой ушли. Пришли за хату, там вроде была такая низина. Корова соображала, она легла. Одеяло на корову, меня на это одеяло. И лучи прожекторов. По небу самолеты летают, где-то там бомбят. И вот летит самолет, никогда не видела, только в кино, летчик зубы открыл – то ли это улыбка, то ли гримаса, оскал.
У старшей сестры муж, забрали и расстреляли. И все. Так она осталась одна. Папа. В 1944 году его демобилизовали, потому что он был бухгалтером. Направили в Западную Украину на ликвидацию бандитизма.
К папе приезжали друзья, с которыми он воевал вместе. Рассказывал, как они ходили взрывать мост через Припять. Ходили три группы. И всех немцы забивали, ловили, и все. А эти пошли. И там надо было под этот мост, через воду. И они в воде полностью. Дышать через камышинки. То есть наверху ничего абсолютно. Они залезли туда, под мостом вылезли. Взрывчатку уложил, время поставили, этот мост они взорвали. И за это папу наградили орденом Красной Звезды.
Дома автомат был. В 1945 году помню, как победа… Прибежал отец, с работы прибежал, схватил этот автомат, вышел во двор и давай стрелять. Помню, такая радость была.
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