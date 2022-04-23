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«Да молчит всяка плоть». О важном накануне пасхального дня говорит клирик минского собора

23 апреля 2022 16:42
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Новости Беларуси. Частичку божьего света верующие стараются принести в свои дома. С самого утра ко всем православным храмам страны стремится нескончаемый поток верующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подготовка к великому празднику практически закончена, и люди идут в церковь, чтобы поклониться Богу, попросить благословения и освятить трапезу.

«Да молчит всяка плоть». О важном накануне пасхального дня говорит клирик минского собора-1

Особенно хотелось бы отметить убранство собора – это торжественный наряд из цветов. В этот день священнослужители строгие черные одежды переодевают, меняют на светлые.

«Да молчит всяка плоть». О важном накануне пасхального дня говорит клирик минского собора-4

Макарий Ковалев, клирик Свято-Духова кафедрального собора:
Песнопение накануне пасхального дня, субботы, говорит: да молчит всяка плоть, то есть в таком молчаливом ожидании мы дожидаемся момента, когда мы, пройдя вокруг храма крестным ходом, сможем друг друга приветствовать пасхальным приветствием «Христос воскресе!» Мы уже сменяем траурные одежды черного цвета Страстной седмицы, постового периода, на светлые, в которых, подобно ангелам, мы устремляемся к Гробу Господню для того, чтобы засвидетельствовать воскресение Христа.

«Да молчит всяка плоть». О важном накануне пасхального дня говорит клирик минского собора-7

«Готовимся к встрече светлого праздника». Что происходит в храмах накануне Пасхи и о чем говорят верующие, читайте здесь.

# Пасха # общество # Макарий Ковалев # Арина Верховская # Фотофакт

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