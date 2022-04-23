«Готовимся к встрече светлого праздника». Что происходит в храмах накануне Пасхи и о чём говорят верующие?

Новости Беларуси. Частичку божьего света верующие стараются принести в свои дома. С самого утра ко всем православным храмам страны стремится нескончаемый поток верующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подготовка к великому празднику практически закончена, и люди идут в церковь, чтобы поклониться Богу, попросить благословения и освятить трапезу.

Как православные верующие готовятся к главному богослужению в году, расскажет наш корреспондент Арина Верховская.

Наша съемочная группа также вместе с сотнями прихожан находится в Свято-Духовом кафедральном соборе, где около полуночи, равно как и во всех православных храмах страны, начнется всенощная служба, которая закончится на рассвете.

Арина Верховская, корреспондент: До величайшего и важнейшего праздника для православных христиан остаются считаные часы. В преддверии пасхальной ночи верующие уже собираются в храмах. Приходят семьями. С собой приносят куличи и писанки – символы Светлого Воскресенья. Уже завтра, 24 апреля, они украсят семейную трапезу.

У нас старая семейная традиция. Мы уже, наверное, лет 25 всегда сюда ходили, всегда соблюдали эту традицию. И сейчас с удовольствием, с хорошим настроением тоже пришли сюда. Готовимся к встрече светлого праздника Пасхи.

Особенно хотелось бы отметить убранство собора – это торжественный наряд из цветов. В этот день священнослужители строгие черные одежды меняют на светлые.