«Лучшие ребята со всей страны». Госслужащих теперь будут готовить прямо со школы

Новости Беларуси. Поближе познакомиться с уникальностью главной кузницы управленческих кадров страны. 23 апреля в Академии управления при Президенте абитуриентам рассказали о новшествах системы образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потенциальные студенты смогли узнать о жизни вуза и определиться, готовы ли они стать госслужащими. Переворот в системе образования – именно это требование главы государства прозвучало на совещании в минувший вторник, 19 апреля. Не обошлось и без резких замечаний. Так бывает всегда, если Президент говорит о вопросе, который стоит особенно остро.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Андрей Иванович [Андрей Иванович Иванец, министр образования Беларуси – прим. ред.], я жду от вас в течение следующего учебного года серьезнейшей перестройки в системе образования. Повычищайте там этих разгильдяев, которые приходят, как к станку: вот он пришел, урок дал и ушел. Да нет, надо работать, как с нами. Не с вами даже, а со мной как работали учителя. С утра до ночи. И ценили эту работу. Бардак полный. Выживем Россия и мы только благодаря жестокой дисциплине. В противном случае нас используют.

О реформах в системе образования глава государства говорит не первый раз. Особенно важным стал указ № 23 – о правилах приема в вузы и учреждения среднего специального образования. Документ направлен на предотвращение оттока абитуриентов и качество отбора наиболее мотивированных выпускников. Указ вступает в силу поэтапно. Но уже есть плоды. Так, на базе Академии управления будет открыта Школа управления.

Валентина Швайко, проректор по учебной работе Академии управления при Президенте Беларуси:

С 23-го, 24-го учебного года в Академии управления начнет работу Школа управления. Это программа дополнительного образования детей и молодежи, мы будем приглашать, поступать к нам будут лучшие ребята со всей страны. В дистанционном, в заочном и очном режимах они целый год будут учиться у нас, сдадут экзамены. И те из них, кто успешно сдаст экзамены, без вступительных испытаний, то есть без сертификатов централизованного или уже будущего единого экзамена, смогут поступить в Академию управления. И мы надеемся, что это будут лучшие наши студенты.