Цвирко: «У нас отсутствует информация. Мы можем приехать к какой-то усадьбе, к какой-то руине, и не знаем, что это такое»
Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».
Хозяин агроусадьбы: «Заработок не тот, который хотелось бы иметь. Люди сегодня торгуются до слёз!»
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Когда мы говорим про то, чтобы это было выгодно для туроператора, чтобы было выгодно зарабатывать, но все знают, что такое Мирский замок, что такое Несвиж, что такое Брестская крепость. Но насколько адекватна эта ментальная карта, что называется, туристических объектов, которые весьма значимы и для истории страны, и для истории Восточной Европы. Я насколько знаю, Владимир Андреевич, Вы и свой такой путеводитель делали с акцентом таких вещей. Что ещё?
Владимир Цвирко, художник, реставратор, профессиональный путешественник:
Мне кажется, здесь всё должно быть в комплексе. Во-первых, это информация, информация о наших объектах. Они могут быть разные. Это может быть архитектура, это могут быть агроусадьбы, это могут быть какие-то природные замечательные объекты, что немаловажно, это естественная инфраструктура. Это всё в комплексе.
Если смотреть отдельный каждый объект, то у нас, как не парадоксально, даже сегодня отсутствует информация. Мы можем приехать к культовой постройке, к какой-то усадьбе, к какой-то руине, и мы не знаем, что это такое. Если есть информация, она минимальная.
Вот здесь, что вы правильно сказали по поводу информации, что каждый может по-разному интерпретировать со временем, привязывая к каким-то историческим промежуткам или фактам, здесь должна быть информация предоставлена вся. Вот когда мы представляем информацию об этом объекте всю, тогда исключается манипуляция этой информацией.