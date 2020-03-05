Цвирко: «У нас отсутствует информация. Мы можем приехать к какой-то усадьбе, к какой-то руине, и не знаем, что это такое»

Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Хозяин агроусадьбы: «Заработок не тот, который хотелось бы иметь. Люди сегодня торгуются до слёз!»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Когда мы говорим про то, чтобы это было выгодно для туроператора, чтобы было выгодно зарабатывать, но все знают, что такое Мирский замок, что такое Несвиж, что такое Брестская крепость. Но насколько адекватна эта ментальная карта, что называется, туристических объектов, которые весьма значимы и для истории страны, и для истории Восточной Европы. Я насколько знаю, Владимир Андреевич, Вы и свой такой путеводитель делали с акцентом таких вещей. Что ещё?