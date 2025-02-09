Цуран: на здравоохранение последнюю пятилетку выделяются колоссальные средства

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Введено в эксплуатацию метро, введена в эксплуатацию артезианская вода, вводятся новые объекты. Вы к нам приехали с открытия медицинского учреждения.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Это был ввод в эксплуатацию второй центральной районной поликлиники Фрунзенского района. Это самое большое учреждение амбулаторно-поликлинического звена района. Так как статус центральный, то есть ряд функций, которыми в принципе пользуются жители не только района, но и города. Немаловажно, что это учреждение, которое находится на территории моего избирательного округа. То есть, так или иначе, связь достаточно большая. Таких объектов вводится в эксплуатацию очень много. Более того, бюджет Минска утверждается депутатами. Конечно, происходит достаточно серьезная аналитика до того момента, пока он утверждается. Этим занимается большое количество специалистов исполнительной власти. И мы видим, что на систему здравоохранения последние буквально 2-3 года, может быть, даже пятилетку, выделяются колоссальные деньги. На этот год, даже сравнить с системой образования, две основные сферы социальные, на капстроительство в системе здравоохранения почти 330 миллионов белорусских рублей выделяется. Это почти в три раза больше, по сравнению с образованием.