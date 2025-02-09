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Цуран: на здравоохранение последнюю пятилетку выделяются колоссальные средства

09 февраля 2025 07:20
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Введено в эксплуатацию метро, введена в эксплуатацию артезианская вода, вводятся новые объекты. Вы к нам приехали с открытия медицинского учреждения.

Цуран: на здравоохранение последнюю пятилетку выделяются колоссальные средства-2

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Это был ввод в эксплуатацию второй центральной районной поликлиники Фрунзенского района. Это самое большое учреждение амбулаторно-поликлинического звена района. Так как статус центральный, то есть ряд функций, которыми в принципе пользуются жители не только района, но и города.

Немаловажно, что это учреждение, которое находится на территории моего избирательного округа. То есть, так или иначе, связь достаточно большая. Таких объектов вводится в эксплуатацию очень много. Более того, бюджет Минска утверждается депутатами. Конечно, происходит достаточно серьезная аналитика до того момента, пока он утверждается. Этим занимается большое количество специалистов исполнительной власти. И мы видим, что на систему здравоохранения последние буквально 2-3 года, может быть, даже пятилетку, выделяются колоссальные деньги. На этот год, даже сравнить с системой образования, две основные сферы социальные, на капстроительство в системе здравоохранения почти 330 миллионов белорусских рублей выделяется. Это почти в три раза больше, по сравнению с образованием.

Цуран: на здравоохранение последнюю пятилетку выделяются колоссальные средства-4

Артем Цуран:
То есть с учетом того, что систему образования мы уже насытили этими объектами, имеется в виду первичные объекты – дошкольные учреждения, школы. Там, где надо, строим. И Президент об этом говорил, что необходимо пересмотреть эту систему, потому что уже учреждений таких достаточно.

Но здравоохранение – мы сейчас на том этапе, когда город ожидает ввод целого ряда крупнейших объектов, очень важных для города. Это и новый инфекционный стационар. Это четыре поликлиники в разных районах – Первомайский район, Уручье, Лошица, Минск-Мир.

# Социальная инфраструктура # Бюджет Минска # Здравоохранение Беларуси # Александр Осенко # Артем Цуран

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