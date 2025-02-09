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«Это было на драйве!» Артём Цуран о первом опыте работы в Совете депутатов в Минске

09 февраля 2025 07:16
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Первый опыт работы в Совете депутатов в городе Минске – 2007 год. Какие были впечатления?

«Это было на драйве!» Артём Цуран о первом опыте работы в Совете депутатов в Минске-2

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Это было на драйве! Была очень мощная, очень сильная команда молодых людей, работающих. Это были сварщики, электрики, заливщики металла. Ребята, которые объединились. Это была первичная организация у нас, уже тогда БРСМ. А почему бы и не попробовать?

Александр Осенко:
А в какую вы комиссию входили?

Артем Цуран:
По молодежной политике. Это был первый опыт. Это было знакомство с городом, с обустройством города. Было очень интересно узнать, как формируется бюджет, как его тратят и почему так.

# Минский городской Совет депутатов # Профессии # Интервью # Артем Цуран # Александр Осенко

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