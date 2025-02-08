Пустовой: при таких Трампах Беларусь точно нуждается в коллективном Лукашенко

Вместо теплой ванны – холодный душ. Революция вертикали – что изменится во власти на местах? USAID все. Что дальше? И почему при глубинном Трампе Беларуси нужен коллективный Лукашенко? Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Российские губернаторы к нему едут с пакетами предложений экономического и социально-гуманитарного смыслов, которые не противоречат нашим традициям. А западные данайцы… Да, я о деятельности USAID. До сих наклейки этого фонда диктатуры «новых дикостей» не сдерты с наших школьных досок.

Сейчас многие говорят и стенают про причастность этой организации к госпереворотам. А давайте обратим внимание еще на одну сторону – на то, в кого превращали эти программы и проекты наших детей. В людей без пола, истории и флага. И мы все привыкли к проектному мышлению. Коллективный Запад, дешевый кредит и пакетом гендерные перспективы. Ну, если мы такие самодостаточные – а это так – давайте переходить к стратегическим моделям управления. Вместо экономикоцентричности – метасакральные задачи. Тогда все и во всем получится.

А пока мир переигрывает Трамп. Объявив битву трансгендерной Америке, так он пытается выиграть войну за доминирование над миром. Философия неоколониализма позволяет отказаться от доктрины новых нормальностей или Освенцима – все это способы и методы. Но не от самой идеи властвовать и обогащаться за счет других.

При таких Трампах Беларусь точно нуждается в коллективном Лукашенко. Вот сдюжим ли мы эту шапки коллективного Лукашенко? И не вскружит ли голову нам от опьяняющего запаха перемен? Хотя… Если что, сейчас страна в надежных руках.