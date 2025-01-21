Участок открыт минуту, а уже есть избиратели! Представители Миссии СНГ оценили работу комиссий на выборах
Уже с первых минут работы избирательных участков на них можно было встретить международных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 50-й гимназии Минска за стартом голосования следили представители Миссии СНГ. Первое, на что они обратили внимание, – это высокая активность избирателей и высокий уровень подготовки комиссий.
Лариса Заудальская, директор Правового департамента Исполнительного комитета СНГ (Россия):
Буквально минута, как открылся избирательный участок, а здесь уже избиратели есть. Голосуют, и это говорит о том, что люди, независимо от того, заняты или нет, они свой долг пришли высказать, свое отношение к избирательному процессу. Это очень много значит.
Нурлан Сейтимов, заместитель генерального секретаря СНГ (Казахстан):
Миссия СНГ в своей работе опирается на принцип политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса, внутренние дела государства. И опирается на положение избирательного законодательства Республики Беларусь, а также международных конвенций в этой сфере.
Представители миссии наблюдателей от СНГ побывали в Минской городской комиссии по выборам. Интересовались, кто будет выступать в качестве волонтеров на избирательных участках в основной день голосования, как будет обеспечена безопасность электорального процесса и какая работа проделана для создания безбарьерной среды для маломобильных избирателей.
Александр Щекович, председатель Минской городской комиссии по выборам Президента Беларуси:
Проводилась большая учеба на основании тех методических рекомендаций, которые были разработаны Центральной избирательной комиссией. В списках для голосования в Минске – порядка 1 миллиона 300 тысяч жителей, имеющих право голоса. Которые будут принимать участие в избирательном процессе.
На выборах Президента Беларуси в составе миссии СНГ аккредитованы 300 наблюдателей. Из них 40 – на долгосрочной основе. Окончательные выводы об электоральном процессе будут озвучены 27 января на итоговой пресс-конференции.