Участок открыт минуту, а уже есть избиратели! Представители Миссии СНГ оценили работу комиссий на выборах

Уже с первых минут работы избирательных участков на них можно было встретить международных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 50-й гимназии Минска за стартом голосования следили представители Миссии СНГ. Первое, на что они обратили внимание, – это высокая активность избирателей и высокий уровень подготовки комиссий.

Лариса Заудальская, директор Правового департамента Исполнительного комитета СНГ (Россия):

Буквально минута, как открылся избирательный участок, а здесь уже избиратели есть. Голосуют, и это говорит о том, что люди, независимо от того, заняты или нет, они свой долг пришли высказать, свое отношение к избирательному процессу. Это очень много значит.

Нурлан Сейтимов, заместитель генерального секретаря СНГ (Казахстан):

Миссия СНГ в своей работе опирается на принцип политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса, внутренние дела государства. И опирается на положение избирательного законодательства Республики Беларусь, а также международных конвенций в этой сфере.

Представители миссии наблюдателей от СНГ побывали в Минской городской комиссии по выборам. Интересовались, кто будет выступать в качестве волонтеров на избирательных участках в основной день голосования, как будет обеспечена безопасность электорального процесса и какая работа проделана для создания безбарьерной среды для маломобильных избирателей.