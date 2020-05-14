ЦТ начнётся с 25 июня. Игорь Карпенко сообщил о смещении сроков вступительной кампании

На повестке дня предстоящая вступительная кампания, экзамены и оздоровление детей.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Игоря Петришенко и министра образования Игоря Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 мая министр образования сообщил, что в Беларуси смещают сроки вступительной кампании. Централизованное тестирование начнётся с 25 июня.

Также главе государства рассказали, что все занятия сейчас организованы с учётом рекомендаций медиков. Лекции перенесены или заменены на практические занятия в малых группах.