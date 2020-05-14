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ЦТ начнётся с 25 июня. Игорь Карпенко сообщил о смещении сроков вступительной кампании

14 мая 2020 11:22
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Игоря Петришенко и министра образования Игоря Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На повестке дня предстоящая вступительная кампания, экзамены и оздоровление детей.  

ЦТ начнётся с 25 июня. Игорь Карпенко сообщил о смещении сроков вступительной кампании-1

14 мая министр образования сообщил, что в Беларуси смещают сроки вступительной кампании. Централизованное тестирование начнётся с 25 июня.  

ЦТ начнётся с 25 июня. Игорь Карпенко сообщил о смещении сроков вступительной кампании-4

Также главе государства рассказали, что все занятия сейчас организованы с учётом рекомендаций медиков. Лекции перенесены или заменены на практические занятия в малых группах.    

Александр Лукашенко об окончании учебного года и вступительной кампании: «Знания на стол – поступай в вуз» (читать далее).   

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Александр Лукашенко

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