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Можно ли зарегистрироваться на ЦТ онлайн и что для этого надо?

02 мая 2022 14:06
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Новости Беларуси. 2 мая в Беларуси началась регистрация абитуриентов на централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пройти ее можно как онлайн, так и посетив один из пунктов ЦТ до 1 июня.  

Можно ли зарегистрироваться на ЦТ онлайн и что для этого надо?-1

Оформляясь дистанционно, больше возможностей для маневра. До момента получения пропуска на экзамен через личный кабинет можно корректировать информацию: выбрать другой предмет, поменять пункт регистрации. Сдавать каждый может не более четырех предметов.  

Можно ли зарегистрироваться на ЦТ онлайн и что для этого надо?-4

Виктор Шевчук, старший оператор пункта регистрации на централизованное тестирование в БГУ:  
Зарегистрироваться на централизованное тестирование могут лица, имеющие среднее образование или выпускники средних специальных заведений этого года. Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт. Но вы можете зарегистрироваться не только на пункте регистрации, но и на сайте Республиканского института контроля знаний.

Можно ли зарегистрироваться на ЦТ онлайн и что для этого надо?-7

Процесс регистрации считается завершенным только после оплаты регистрационного взноса и получения пропуска. Стоимость за один предмет – 3 рубля 20 копеек.  

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Виктор Шевчук # Фотофакт

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