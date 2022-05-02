Можно ли зарегистрироваться на ЦТ онлайн и что для этого надо?

Новости Беларуси. 2 мая в Беларуси началась регистрация абитуриентов на централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пройти ее можно как онлайн, так и посетив один из пунктов ЦТ до 1 июня.

Оформляясь дистанционно, больше возможностей для маневра. До момента получения пропуска на экзамен через личный кабинет можно корректировать информацию: выбрать другой предмет, поменять пункт регистрации. Сдавать каждый может не более четырех предметов.

Виктор Шевчук, старший оператор пункта регистрации на централизованное тестирование в БГУ:

Зарегистрироваться на централизованное тестирование могут лица, имеющие среднее образование или выпускники средних специальных заведений этого года. Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт. Но вы можете зарегистрироваться не только на пункте регистрации, но и на сайте Республиканского института контроля знаний.