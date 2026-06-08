Форум «Экспорт белорусских товаров в Китай» прошел в Минске

На форуме «Экспорт белорусских товаров в Китай», прошедшем в BELEXPO на площадке международной специализированной выставки «Белагро-2026», подписано 11 документов о сотрудничестве, передает БЕЛТА.

Партнерам из Китая представили экспортный потенциал Беларуси с особым акцентом на продукцию АПК. Представители деловых кругов Китая получили возможность продегустировать мясную и молочную продукцию белорусских производителей непосредственно в ходе мероприятия. Также состоялась серия B2B-переговоров. Стороны рассмотрели вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества.

Китай положительно относится к расширению присутствия брендов «Сделано в Беларуси» в торговых точках в Пекине и Шанхае. Особый интереса китайских партнеров направлен на экологически чистые продуктам питания. Минск осуществит отправку крупных партий льноволокна, рапсового масла и других товаров, которые востребованы на рынке Поднебесной.

Заместитель гендиректора корпорации по импорту и экспорту товаров Чжоу Наньнань рассказал, что в ходе форума подписан договор о сотрудничестве на $41 млн. Компания закупит у Беларуси рапсовое масло, замороженную говядину и пиломатериалы.