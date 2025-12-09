Цифровизация, развитие ИИ: представители сферы образования поделились ожиданиями от ВНС
До второго заседания VII Всебелорусского народного собрания остается чуть больше недели. Это стратегическое событие, где будут обсуждаться ключевые вопросы социально-экономического развития, программы пятилетки, кадровые решения и инициативы регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И все это в формате, который позволяет каждому делегату – от представителей регионов до специалистов и ученых – напрямую участвовать в формировании курса страны. ВНС становится не просто площадкой для выступлений, а настоящим инструментом всенародного обсуждения.
Ирина Горбацевич, учитель информатики Гимназии № 1 Бреста имени Защитников Брестской крепости, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Всебелорусское народное собрание – это основной орган народовластия. Здесь решаются вопросы простых людей. Вопросы, которые будут обсуждаться в программе социально-экономического развития, важны все. Конечно, мне как учителю с 30-летним стажем ближе программы, которые касаются нашего образования. Например, «Беларусь интеллектуальная».
Что я вижу в своих детях? Они действительно очень перспективные, очень креативные. Это победители конкурсов, олимпиад. Очень бы хотелось, чтобы они остались здесь. Здесь же я сразу и патриотизм затрагиваю. Поэтому вопросы все очень перекрещены. И выделить какую-то одну программу, которая мне кажется важнее, я бы не смогла.
Эта миссия очень почетна. И я обязана изучить вопросы, даже те, в которых разбираюсь меньше, чтобы донести потом другим людям, как я доношу своим ученикам на своих уроках.
Если бы 30 лет назад, когда я пришла работать в школу, мне рассказали бы, какой будет школа будущего, то картинка была бы похожа на то, что мы видим сейчас. Действительно компьютеризация шла семимильными шагами, оцифровка данных. И нам хочется все больше и больше.
Наши дети сейчас все больше используют искусственный интеллект, и мы, конечно же, вслед за ними, чтобы соответствовать времени. Я счастливый учитель. Мои ученики становились неоднократно победителями республиканских олимпиад, международных, а также конкурсов. Потенциал очень большой. Я вам скажу, что в нашей стране поощряются дети, которые добиваются успехов.
Я не стараюсь быть над своими учениками, стараюсь быть вместе с ними. Не только вместе со своими учениками, но и вместе с их родителями идти в одном направлении. И, конечно, при поддержке администрации нашей гимназии.
Этот учебный год уже начался с большой победы. Мой ученик 11-классник Иван Афанасьев занял первое место в Москве на конкурсе международного таланта XXI века. Мы неоднократно становились победителями.
Каждая маленькая победа складывается в систему, и у ребенка вырастают крылья, на которых он должен взлететь. Но мне бы хотелось, чтобы он взлетел на нашей территории. И чтобы, конечно же, вся моя работа была на созидание, на будущее, на перспективу нашей страны.
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