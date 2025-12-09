Цифровизация, развитие ИИ: представители сферы образования поделились ожиданиями от ВНС

До второго заседания VII Всебелорусского народного собрания остается чуть больше недели. Это стратегическое событие, где будут обсуждаться ключевые вопросы социально-экономического развития, программы пятилетки, кадровые решения и инициативы регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И все это в формате, который позволяет каждому делегату – от представителей регионов до специалистов и ученых – напрямую участвовать в формировании курса страны. ВНС становится не просто площадкой для выступлений, а настоящим инструментом всенародного обсуждения.

Ирина Горбацевич, учитель информатики Гимназии № 1 Бреста имени Защитников Брестской крепости, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Всебелорусское народное собрание – это основной орган народовластия. Здесь решаются вопросы простых людей. Вопросы, которые будут обсуждаться в программе социально-экономического развития, важны все. Конечно, мне как учителю с 30-летним стажем ближе программы, которые касаются нашего образования. Например, «Беларусь интеллектуальная». Что я вижу в своих детях? Они действительно очень перспективные, очень креативные. Это победители конкурсов, олимпиад. Очень бы хотелось, чтобы они остались здесь. Здесь же я сразу и патриотизм затрагиваю. Поэтому вопросы все очень перекрещены. И выделить какую-то одну программу, которая мне кажется важнее, я бы не смогла. Эта миссия очень почетна. И я обязана изучить вопросы, даже те, в которых разбираюсь меньше, чтобы донести потом другим людям, как я доношу своим ученикам на своих уроках.