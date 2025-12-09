Делегат ВНС: мы люди из народа и представляем интересы наших соотечественников

Кто представит Смолевичский район на народном вече – в материале программы «Минщина» на СТВ.

Представители общественных организаций, госслужащие, руководители предприятий, педагоги, медработники и молодежь. 18-19 декабря площадка Всебелорусского народного собрания объединит делегатов разных профессий и возрастов из многотысячных городов, поселков и деревень. Их миссия – принять решения, которые потом воплотят в жизнь.

Мы люди из народа, мы представляем интересы наших соотечественников, которые их наиболее волнуют. Поднимаем эти вопросы, обсуждаем с компетентными специалистами, и принимаются решения, которые потом воплощаются в жизнь.

Наталья Винцукевич, художественный руководитель Смолевичского районного центра культуры и народного творчества, делегат VII Всебелорусского народного собрания: Быть делегатом VII Всебелорусского народного собрания очень ответственно, почетно. Именно на заседании Всебелорусского народного собрания поднимаются вопросы, которые очень волнуют наше общество. Это наивысший орган народовластия.

Наталья Винцукевич:

Для меня как для делегата важны все приоритеты программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы. Но особенно мне близко направление развития человеческого потенциала, воспитания настоящих патриотов нашей страны.

Через совместные мероприятия, праздники, через личный пример научить, показать молодому поколению, как быть полезным своей Родине. Закрепление молодых специалистов на своих трудовых местах в малых городах и сельской местности.

Конечно, сегодня нашим государством делается многое, чтобы молодым специалистам комфортно работалось. Это предоставление первого рабочего места, всевозможные льготы, наставничество и, конечно, предоставление условий жилья. Все наши молодые специалисты в нашем районном центре, которые нуждались в жилье, все обеспечены арендным жильем.

Мы все ждем встречи, конечно, с главой нашего государства, потому что всегда эта встреча наполнена особым отношением к каждому человеку, к каждому делегату, где поднимаются и раскрываются важные аспекты жизни нашего государства, нашей страны.

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