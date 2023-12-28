Глава ЦИК и представители Минобра поздравили воспитанников кривичского спецучилища

Поздравить учащихся местных школ приехали представители Министерства образования и председатель Центральной избирательной комиссии. Традиционно в канун новогодних праздников Игорь Карпенко навещает воспитанников специального лечебно-воспитательного профессионально-технического училища закрытого типа. Еще в 2015 году взято шефство над учреждением. Это дом для подростков, которые оступились. Но, чтобы в будущем все сложилось удачно и ребята верили в свой успех, им помогают взрослые. Учитывают пожелания о подарках: в этом году это необходимая техника и книги.

Андрей Дубаневич, директор Кривичского специального лечебно-воспитательного профессионально-технического училища закрытого типа:

Наши дети очень ждут этих визитов, потому что они тоже чувствуют, что они не одни. В нашем учреждении очень много детей, которые являются сиротами, из трудных семей. То есть заботу, которую должны были проявлять родители, они иногда не чувствуют. А вот такие визиты, такие праздники, которые организуются иногда при помощи Центризбиркома, Министерства образования, наших местных органов власти, дают понять детям, что они не одни в этой жизни. Что они могут надеяться и рассчитывать на помощь любого взрослого человека, будь то обычный учитель или чиновник такого уровня.

Сами сельчане признаются, что за годы марафон «Наши дети» стал общим праздником для всех. Важно, чтобы в каждом доме было по-новогоднему тепло и празднично.