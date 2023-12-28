Александр Лукашенко подписал поправки в закон о госнаградах

Поправки в закон о государственных наградах внесены Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, например, документом устанавливаются дополнительные требования к претенденткам на присуждение ордена Матери.

Теперь получить награду смогут женщины, имеющие белорусское гражданство, которые родили или воспитали пять и более детей. Все они также должны быть гражданами нашей страны. Кроме того, будут оцениваться нравственные качества женщин, а также условия, созданные для жизни, обучения, поддержания здоровья и всестороннего развития детей. Соответствие столь высоким стандартам должно повысить значимость награды.

Законом учреждается и новая госнаграда – почетное звание «Заслуженный работник СМИ Республики Беларусь». Среди других нововведений – Всебелорусское народное собрание наделяется полномочиями награждать Президента Беларуси, а также инициировать награждение иных лиц.