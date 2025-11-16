ГАИ призывает водителей к осторожности на дорогах

Снег, дождь и сильный ветер. Погоду в Беларуси на неделю смотрите здесь.

Резкая смена погоды ожидается в стране. Гололед, дождь и мокрый снег напомнят о приближающейся зиме. Аномально теплая осень закончилась, констатируют синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О факторах опасности на дорогах напоминают в ГАИ. Водителям следует быть предельно внимательными за рулем, выбирать скорость, соответствующую условиям, соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта и, конечно же, заменить летнюю резину на зимнюю, не дожидаясь 1 декабря.