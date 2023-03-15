Курорт «Ружа Хутар» приглашает насладиться SPA-процедурами и невероятными видами. Показываем, что внутри

Илья Харук:
Доброе утро, «Ружанский»! Девочки.
Илья Харук:
Доброе утро, «Ружанский»! Девочки.
Вас ждет три дня незабываемого отдыха и веселья. Наконец-то мы приехали отдохнуть в SPA-курорт «Ружа Хутар».
Какой чистый и свежий воздух! Я читал, что санаторий находится в пределах Беловежской пущи. Да еще и на берегу живописного озера Паперня. Прекрасные виды!
Здравница может принять до 400 человек одновременно. Номера на любой вкус и кошелек. Условия созданы для всех возрастов и социальных слоев. «Ружа Хутар» пользуется популярностью не только у белорусов, но и у большого количество иностранных граждан.
Отличительная особенность «Ружанского» – наличие надземных переходов, которые позволяют переместиться в нужную локацию, не выходя на улицу, что очень удобно в холодно время.
Какой масштаб! 12 бань, саун, пять бассейнов и уникальный тренажерный зал.
– Приветствуем вас в «Ружа Хутар»! Надеемся, ваш отдых будет незабываемым.
– Благодарю!
Девочки, располагайтесь. Увидимся в столовой. Номер вам точно понравится.
Илья Харук:
Посмотрим мой номер. Мне обещали двуспальную кровать. Кстати, очень мягкую. Телевизор, также холодильник.
Самое замечательное в этом номере – это вид с балкона.
Сегодня мы с моими девчонками стали ружахуторянами. До скорой встречи.
В следующем выпуске познакомим вас с особенностями кухни в «Ружа Хутар».
*На правах рекламы.
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