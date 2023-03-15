Наталья Кочанова в Столбцах: «Район меня просто поразил благоустроенностью, чистотой и порядком»

Новости Беларуси. Имущественные и земельные вопросы, строительство индивидуального жилья, а также совместная работа органов местного и самоуправления по решению проблем в данной сфере. Эти темы обсудили 15 марта в Столбцовском районе – одном из самых экологически чистых в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание возглавила председатель Совета Республики. В ходе подведения своеобразных итогов работы по наведению порядка на земле было отмечено заметное снижение количества пустующих земель. В целом по Беларуси – на 35 %. Только за 2022 год освоили порядка 2,5 тысячи нежилых участков. В качестве достойного примера Наталья Кочанова привела Столбцовский район и сами Столбцы.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Столбцовский район меня просто поразил благоустроенностью, чистотой, порядком, тем, как здесь проводится работа по вовлечению в оборот пустующих неиспользуемых зданий. Даже в городе мы увидели пример тому: когда стоял заброшенный кинотеатр, который не эксплуатировался. Сейчас это современный культурный объект. Причем это пожелание губернатору высказала молодежь Столбцов, когда на встрече он спросил: чего не хватает в городе? Молодежь сказала, что хорошего кинотеатра, где он бы был не просто кинозалом, но и многофункциональным. Сегодня это реализовано, причем сделано очень быстро. Это говорит о том, что здесь заботятся о людях.