МЧС: подтопления паводковыми водами зафиксированы в трех областях Беларуси

В Беларуси продолжается паводковый сезон. По оперативным данным МЧС, подтопления фиксируются сразу в трех областях – Витебской, Гомельской и Могилевской. Вода зашла на низководные мосты и отдельные участки дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лиозненском районе остается затопленным один мост, в Гомельском – два отрезка дороги. В Добрушском районе вода подошла к одному подворью. В Мстиславском под водой – участок дороги и еще один низководный мост. Аналогичная ситуация отмечена и в Петриковском районе.

Ведомство подчеркивает: пострадавших нет, работа коммунальных служб и жизнеобеспечение населения не нарушены. Спасатели продолжают круглосуточный мониторинг. Группы реагирования находятся в готовности, чтобы оперативно устранять последствия подъема воды и при необходимости помогать местным жителям.