МЧС: подтопления паводковыми водами зафиксированы в трех областях Беларуси
В Беларуси продолжается паводковый сезон. По оперативным данным МЧС, подтопления фиксируются сразу в трех областях – Витебской, Гомельской и Могилевской. Вода зашла на низководные мосты и отдельные участки дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Лиозненском районе остается затопленным один мост, в Гомельском – два отрезка дороги. В Добрушском районе вода подошла к одному подворью. В Мстиславском под водой – участок дороги и еще один низководный мост. Аналогичная ситуация отмечена и в Петриковском районе.
Ведомство подчеркивает: пострадавших нет, работа коммунальных служб и жизнеобеспечение населения не нарушены. Спасатели продолжают круглосуточный мониторинг. Группы реагирования находятся в готовности, чтобы оперативно устранять последствия подъема воды и при необходимости помогать местным жителям.
Евгений Барановский, помощник министра – пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
МЧС во взаимодействии с Белгидрометом ведет постоянный мониторинг обстановки. Ситуация отслеживается в том числе с помощью космических снимков. Подчеркну, спасатели и другие аварийные службы находятся в готовности реагировать на возможные негативные последствия подтоплений. Созданы 30 сводных отрядов, готовых оперативно оказать помощь людям в случае необходимости. Все звонки, которые поступают от граждан, своевременно обрабатываются, в случае необходимости оказывается незамедлительная помощь.
В МЧС напоминают: паводковая обстановка остается динамичной, и специалисты внимательно отслеживают ее развитие.