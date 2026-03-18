На XXXIII Минской книжной выставке-ярмарке откроется «Международный квартал»

Мир слова и книг оживает на XXXIII Минской международной книжной выставке-ярмарке – в 2026 году организаторы ждут невиданный наплыв посетителей. Масштабное событие стало настоящей культурной точкой притяжения: любители печатного слова всех возрастов смогут окунуться в атмосферу литературного творчества и открыть для себя новые имена и произведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При поддержке МИД будет организована работа «Международного квартала» – его открытие состоится уже сегодня, 18 марта. Здесь представят литературу стран дальнего и ближнего зарубежья: от классических шедевров мировой литературы до современных бестселлеров и эксклюзивных изданий, редко встречающихся за пределами родных стран авторов. Гости выставки смогут не только познакомиться с книжными новинками, но и пообщаться с издателями, поучаствовать в автограф-сессиях, услышать живые рассказы о процессе создания книг. Международный квартал обещает стать площадкой культурного диалога – местом, где встречаются традиции, идеи и творческие взгляды разных народов.