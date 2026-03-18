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В Витебской области существенно обновят парк сельскохозяйственной техники

18 марта 2026 06:55
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В поля на новых тракторах. В Витебской области в 2026 году существенно обновят парк сельхозтехники: ожидается поступление около тысячи машин. С начала года в районы уже направили порядка 100 единиц энергонасыщенных тракторов, погрузчиков, плугов и культиваторов, чтобы обеспечить качественную и оперативную посевную кампанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебской области существенно обновят парк сельскохозяйственной техники-2

Механизаторы сельхозпредприятия «Устье» в Оршанском районе скоро выведут технику в поля. В этом сезоне парк хозяйства пополнил современный энергонасыщенный трактор – он особенно важен, поскольку местные почвы – болотистые и торфяные – под силу не каждой машине. Испытание агрегата доверено молодым механизаторам.

В Витебской области существенно обновят парк сельскохозяйственной техники-4

Анатолий Карпухин, механизатор сельхозпредприятия «Устье «НАН Беларуси»: 
Новое, но, конечно, есть новое. Там стоит уже кондиционер, подруливающие устройства. Мягче намного, чем старые. Другой линейки двигатель стоит. Ну, посмотрим, как он покажет себя на поле.

Хозяйство планирует масштабные работы: яровые культуры предстоит посеять на площади 300 гектаров, затем нужно заняться кукурузой на зерно и силос. В агрономические сроки высеют горох и люпин (они используются как корм для животных), а в ближайшее время приступят к подкормке озимых.

В Витебской области существенно обновят парк сельскохозяйственной техники-6

Сергей Романенко, заместитель директора по идеологии сельхозпредприятия «Устье «НАН Беларуси»:
Удобрения есть, закуплены, техника уже готова, «Роса» для внесения минеральных удобрений жидких КАС. Посевная для нас уже практически началась. Механизаторы заждались. Когда выходит техника в поле, особенно когда зерноуборочные комбайны, душа у хлебороба поет.

Закупка техники продолжится: к лету ожидают еще один энергонасыщенный трактор и два комбайна. Кроме того, хозяйству нужны машины для подкормки озимых и внесения удобрений. Контроль за состоянием как новой, так и уже эксплуатируемой техники обеспечат 9 механизированных отрядов, созданных на базе агросервисов и промышленных объединений области.

# Посевная кампания

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