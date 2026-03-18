В Витебской области существенно обновят парк сельскохозяйственной техники

В поля на новых тракторах. В Витебской области в 2026 году существенно обновят парк сельхозтехники: ожидается поступление около тысячи машин. С начала года в районы уже направили порядка 100 единиц энергонасыщенных тракторов, погрузчиков, плугов и культиваторов, чтобы обеспечить качественную и оперативную посевную кампанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Механизаторы сельхозпредприятия «Устье» в Оршанском районе скоро выведут технику в поля. В этом сезоне парк хозяйства пополнил современный энергонасыщенный трактор – он особенно важен, поскольку местные почвы – болотистые и торфяные – под силу не каждой машине. Испытание агрегата доверено молодым механизаторам.

Анатолий Карпухин, механизатор сельхозпредприятия «Устье «НАН Беларуси»:

Новое, но, конечно, есть новое. Там стоит уже кондиционер, подруливающие устройства. Мягче намного, чем старые. Другой линейки двигатель стоит. Ну, посмотрим, как он покажет себя на поле. Хозяйство планирует масштабные работы: яровые культуры предстоит посеять на площади 300 гектаров, затем нужно заняться кукурузой на зерно и силос. В агрономические сроки высеют горох и люпин (они используются как корм для животных), а в ближайшее время приступят к подкормке озимых.