Окунуться в историю. 20 августа по Верхнему городу в Минске будут проводить экскурсии

Новости Беларуси. Минчан, которые не собираются проводить уикенд на даче и останутся в столице, ждет увлекательная программа в Верхнем городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в субботу, 20 августа, у Ратуши для всех желающих подготовлена уникальная экскурсия по историческим местам Минска. Она пройдет в 12, 14 и 16 часов. Горожане и гости столицы смогут прогуляться по старинным улочкам XIX столетия, а также узнать множество исторических фактов о достопримечательностях Минска. В 13:00 начнет работать «Библиотека под открытым небом».