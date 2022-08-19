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Окунуться в историю. 20 августа по Верхнему городу в Минске будут проводить экскурсии

19 августа 2022 14:17
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Новости Беларуси. Минчан, которые не собираются проводить уикенд на даче и останутся в столице, ждет увлекательная программа в Верхнем городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в субботу, 20 августа, у Ратуши для всех желающих подготовлена уникальная экскурсия по историческим местам Минска. Она пройдет в 12, 14 и 16 часов. Горожане и гости столицы смогут прогуляться по старинным улочкам XIX столетия, а также узнать множество исторических фактов о достопримечательностях Минска. В 13:00 начнет работать «Библиотека под открытым небом».

Окунуться в историю. 20 августа по Верхнему городу в Минске будут проводить экскурсии-1

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Каждый раз они интересно проводят различные квесты, как для детей, так и для взрослых. Можно ознакомиться с новинками художественной литературы, которые есть у нас в библиотеках, ну и также послушать выступления белорусских писателей, поэтов, которые традиционно проходят на этой площадке.

Окунуться в историю. 20 августа по Верхнему городу в Минске будут проводить экскурсии-4

В 20:00 любителей музыки ожидает концерт «Классика у Ратуши», здесь прозвучат известные произведения музыкантов XVIII-XIX веков. Также будет организована работа фудкортов и фотозон.

# История # общество # Виталий Брель # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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