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«Шикарный республиканский центр». Московская область перенимает белорусский опыт ведения лесного хозяйства

19 августа 2022 14:19
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Новости Беларуси. Белорусский опыт ведения лесного хозяйства перенимает Московская область. Делегация этого российского региона в рамках визита в Беларусь посетила Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Шикарный республиканский центр». Московская область перенимает белорусский опыт ведения лесного хозяйства-1

Учреждение является флагманом отечественного семеноводства и имеет статус научного центра. Российские гости оценили новые технологии выращивания посадочного материала, узнали о практиках сохранения и восстановления лесов. К слову, лесной центр не единственный пункт в насыщенной программе визита. В течение двух дней московские коллеги посещали другие объекты лесного хозяйства, узнали о методах обслуживания лесопарковых зон, изучили специализированную технику.

«Шикарный республиканский центр». Московская область перенимает белорусский опыт ведения лесного хозяйства-4

Олег Баженов, председатель комитета лесного хозяйства Московской области России:
Шикарный республиканский центр семенной. С хорошей лабораторией. Люди здесь занимаются и наукой, и практикой. Это совмещение очень важно. Мы посмотрели и, скорее всего, тоже будем у нас это применять. Где можно лучшие практики взять? В первую очередь у своих добрых соседей – у вас, в Республике Беларусь.

«Шикарный республиканский центр». Московская область перенимает белорусский опыт ведения лесного хозяйства-7

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
Мы принимаем наших коллег. Они изучают этот опыт, чтобы посмотреть два направления: первое – приобретать готовый посадочный материал у нас, второе – поскольку есть законы районирования, они немного отличаются с Россией, давать свои семена, и на услугах мы будем выращивать этот посадочный материал.

«Шикарный республиканский центр». Московская область перенимает белорусский опыт ведения лесного хозяйства-10

По итогам визита делегации планируется заключение ряда соглашений. В частности, россияне заинтересованы в сотрудничестве с белорусским центром подготовки работников лесного хозяйства.

# Беларусь-Россия # общество # Олег Баженов # Александр Кулик # Фотофакт

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