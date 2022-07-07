«Холодная погода мая немножко сдерживала рост трав». Всё ли хорошо с заготовкой корма в Беларуси?

Новости Беларуси. Вопросам продовольственной безопасности сейчас внимание особое. Ключевую роль здесь играет сельское хозяйство. В эти дни у белорусских аграриев горячая пора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юг страны уже активно приступает к уборке хлеба, а на севере пока заканчивают заготовку трав первого укоса.

С полей Витебской области уже убрали 95 % кормов от запланированного. Из-за холодной весны сроки заготовки сместились, тем менее аграриям удается увеличивать темпы. Мобилизованы трудовые и технические ресурсы. Работа в полях не прекращается даже в выходные дни. Такая активизация аграриев позволила в некоторых районах завершить первый укос трав. В частности, это Бешенковичский, Оршанский и Полоцкий районы.

Валерий Нерозя, начальник управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Холодная погода мая немножко сдерживала рост трав, поэтому урожайность трав порядка 20 % ниже, чем было в прошлом году. Заготовлено 8,28 центнера кормовых единиц на условную голову скота. Второй укос поможет наверстать упущенное, и хозяйства будут обеспечены кормами.