У дочки большие ярко-синие ногти. Как родителям пережить переходный возраст?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

У нас в студии Алеся Бортич, мама двоих детей, оба подростки. Расскажите о своих детях, и в каком возрасте вы ощутили тот самый сложный период?

Алеся Бортич, мама двух подростков:

Что делать родителю? Становиться жестким? Вот у нас как с советских времен принято: «У меня таких проблем не было, мои так не вели, это ваши могут высказывать свое мнение». Что значит свое мнение? То есть можно подавить как бы все вот это. У меня немножко другая позиция – я пропускаю через себя. У меня один сын и одна дочка. Для меня это большое богатство, и я не могу себе позволить в подростковом возрасте взять и рассориться из-за того, что меня что-то, как маму не устраивает. А в чем тогда мой смысл жизни? У меня появились дети, они были маленькими, мне с ними было хоть и сложно, но легко и просто. Их там нарядил, они такие воздушные, стишки читают, было здорово.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Ты контролировала 24 часа в сутки, конечно. Алеся Бортич:

Понятно, что они взрослеют. И в этот период моя задача – вырастить их, отделить так, чтобы мы остались друзьями. Я хочу, чтобы – когда я буду взрослым человеком – они ко мне приезжали не из чувства долга, а потому что «ой, как хочу приехать, увидеть свою мать». Я сначала наблюдала, что происходит, ведь они ничего асоциального не делали. Первое – это настроение поменялось. Понятно, что ребенок меньше с тобой делится чем-то. У дочки там большие ярко-синие ногти – как девочкам на себя обратить внимание – выпрямление волос каждое утро. Просто я заметила ершистость такую подростковую. Сейчас дочке 17, скоро 18. Я смотрела, наблюдала. Конечно, ей хотелось где-то уединиться, больше провести времени в своей комнате. Я получала как мама меньше информации о ней, и меня это тяготило. Были моменты, смотрите, когда хотелось разругаться, сказать: «Боже, да когда это все закончится?» Алена Родовская:

А почему она не могла разругаться? Вот психологи всегда говорят, что нужно выплескивать свои эмоции. Алеся Бортич:

Нет, может быть, несколько раз где-то что-то проскакивало, но это не было вариантом. Это еще больше вас отдаляет. Алена Родовская:

Алеся, мне кажется, что вы какая-то терпила-мама, которая просто терпела и боялась сказать.