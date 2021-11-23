У дочки большие ярко-синие ногти. Как родителям пережить переходный возраст?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
У нас в студии Алеся Бортич, мама двоих детей, оба подростки. Расскажите о своих детях, и в каком возрасте вы ощутили тот самый сложный период?
Алеся Бортич, мама двух подростков:
Что делать родителю? Становиться жестким? Вот у нас как с советских времен принято: «У меня таких проблем не было, мои так не вели, это ваши могут высказывать свое мнение». Что значит свое мнение? То есть можно подавить как бы все вот это. У меня немножко другая позиция – я пропускаю через себя. У меня один сын и одна дочка. Для меня это большое богатство, и я не могу себе позволить в подростковом возрасте взять и рассориться из-за того, что меня что-то, как маму не устраивает. А в чем тогда мой смысл жизни? У меня появились дети, они были маленькими, мне с ними было хоть и сложно, но легко и просто. Их там нарядил, они такие воздушные, стишки читают, было здорово.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Ты контролировала 24 часа в сутки, конечно.
Алеся Бортич:
Понятно, что они взрослеют. И в этот период моя задача – вырастить их, отделить так, чтобы мы остались друзьями. Я хочу, чтобы – когда я буду взрослым человеком – они ко мне приезжали не из чувства долга, а потому что «ой, как хочу приехать, увидеть свою мать».
Я сначала наблюдала, что происходит, ведь они ничего асоциального не делали. Первое – это настроение поменялось. Понятно, что ребенок меньше с тобой делится чем-то. У дочки там большие ярко-синие ногти – как девочкам на себя обратить внимание – выпрямление волос каждое утро. Просто я заметила ершистость такую подростковую. Сейчас дочке 17, скоро 18. Я смотрела, наблюдала. Конечно, ей хотелось где-то уединиться, больше провести времени в своей комнате. Я получала как мама меньше информации о ней, и меня это тяготило. Были моменты, смотрите, когда хотелось разругаться, сказать: «Боже, да когда это все закончится?»
Алена Родовская:
А почему она не могла разругаться? Вот психологи всегда говорят, что нужно выплескивать свои эмоции.
Алеся Бортич:
Нет, может быть, несколько раз где-то что-то проскакивало, но это не было вариантом. Это еще больше вас отдаляет.
Алена Родовская:
Алеся, мне кажется, что вы какая-то терпила-мама, которая просто терпела и боялась сказать.
Алеся Бортич:
Нет, вы же дослушайте до конца. Получилось так, что ты вот смотришь, наблюдаешь. Аккуратным образом все-таки не теряешь связь с ребенком, даешь понять, что ты рядышком, находишься с ней. Вы вместе решаете какие-то вопросы. Покупаешь билеты на концерт, мы идем на подростковую группу: «Пойдем?» Пойдем, конечно. Там вход только с родителями, значит мы идем вместе на концерт.
Постепенно ты завоевываешь по-новому доверие, потому что у ребенка все меняется в голове. Крикнуть, еще что-то – не вариант вообще, абсолютно не вариант. Сколько таких, скажем так, испорченных отношений? Поэтому только через аккуратные такие диалоги показываешь, что ты друг, что на тебя можно рассчитывать, и ты принимаешь своего ребенка, принимаешь это настроение.
Что делать, если переходный возраст ребенка совпал с кризисом среднего у родителей? Спросили у психолога – подробнее здесь.