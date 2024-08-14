Перцов: СМИ должны отражать объективную реальность событий, происходящих в нашей стране и вокруг неё

Противодействовать дипфейкам, не допустить влияния технологических гигантов из недружественных стран, научиться видеть деструктивную информацию. О работе региональных СМИ и взаимодействии медиа с населением сегодня, 14 августа, шла речь в Миноблисполкоме. Встречу с идеологическим активом и журналистами центрального региона провел заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили о том, что региональная пресса готова вести информационный фронт против экстремистских цифровых платформ. И эта работа будет продолжена. Только за 2023 год Министерство информации ограничило доступ к 300-тысячам деструктивных ресурсов. Нам противостоят высокотехнологичные гиганты из недружественных государств, управляемые корпорациями и людьми, которые преследуют глобальные, в том числе геополитические и экономические цели в отношении всего коллективного Востока. Поэтому наивно относиться к этому нельзя. Стоит учитывать и тот факт, что каналы получения информации сегодня изменились.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Сейчас в первую очередь за новостями человек идет в социальные сети, мессенджеры, в агрегаторы, которые работают через платформы мобильного телефона. Там, соответственно, формируется вокруг него мировоззрение к тому или иному событию, к тому или иному факту. Недооценивать, не учитывать эти факторы мы не имеем права. Мы должны быть там, раз уж наш читатель, зритель и слушатель пошел в мобильные устройства, в интернет, мессенджеры, и формировать повестку, которая будет отражать объективную реальность событий, происходящих в нашей стране и вокруг нее.