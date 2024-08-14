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В Минске состоялась диалоговая площадка, приуроченная к 30-летию института президентства

14 августа 2024 17:19
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Молодежная политика, гарантии реализации себя в профессии. В Минске состоялся открытый диалог экспертов и представителей профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялась диалоговая площадка, приуроченная к 30-летию института президентства-1

Мероприятие приурочено к 30-летию института президентства. С основными этапами становления независимого государства, ключевыми достижениями отечественной промышленности, науки, медицины и спорта молодые люди ознакомились в Музее белорусской государственности. Нынешнему юному поколению белорусов сегодня сложно представить, что когда-то флагманы были на грани закрытия. А на приобретение товаров в магазинах были необходимы талоны. В итоге удалось не только сохранить производственные компетенции, но и развить предприятия. Беларусь известна как аграрная и технологическая страна.

В Минске состоялась диалоговая площадка, приуроченная к 30-летию института президентства-4

Юрий Дорогокупец, председатель Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:
Спросил у молодежи: как вы оцениваете такой этап развития? Они говорят, мы в то время еще не родились, в 1994 году. Я со своего уже возраста могу дать оценку, что было и что есть. Конечно, это колоссальные изменения. Вы знаете, сегодня, посещая Музей нашей государственности, молодежь увидела, какие направления развития нашей экономики были сделаны благодаря нашему главе государства Александру Григорьевичу.

В Минске состоялась диалоговая площадка, приуроченная к 30-летию института президентства-7

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Мы должны встречаться с нашими людьми, мы должны общаться, понимать какие вопросы их интересуют, волнуют. Это важно прежде всего для нас, для публичных людей, для тех, кто работает с обществом, работает с молодежью. Потому что другой молодежи у нас нет и эта будет самая лучшая.

В Минске состоялась диалоговая площадка, приуроченная к 30-летию института президентства-10

Принимая эстафету созидания и развития, молодое поколение должно беречь историю. Профактиву также представили выставку «Память поколений» – продолжение проекта «Лица освободителей». Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства на протяжении нескольких месяцев собирали фотографии и истории своих родственников, которые были участниками Великой Отечественной войны.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Юрий Дорогокупец

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