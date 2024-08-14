В Минске состоялась диалоговая площадка, приуроченная к 30-летию института президентства

Молодежная политика, гарантии реализации себя в профессии. В Минске состоялся открытый диалог экспертов и представителей профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие приурочено к 30-летию института президентства. С основными этапами становления независимого государства, ключевыми достижениями отечественной промышленности, науки, медицины и спорта молодые люди ознакомились в Музее белорусской государственности. Нынешнему юному поколению белорусов сегодня сложно представить, что когда-то флагманы были на грани закрытия. А на приобретение товаров в магазинах были необходимы талоны. В итоге удалось не только сохранить производственные компетенции, но и развить предприятия. Беларусь известна как аграрная и технологическая страна.

Юрий Дорогокупец, председатель Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:

Спросил у молодежи: как вы оцениваете такой этап развития? Они говорят, мы в то время еще не родились, в 1994 году. Я со своего уже возраста могу дать оценку, что было и что есть. Конечно, это колоссальные изменения. Вы знаете, сегодня, посещая Музей нашей государственности, молодежь увидела, какие направления развития нашей экономики были сделаны благодаря нашему главе государства Александру Григорьевичу.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Мы должны встречаться с нашими людьми, мы должны общаться, понимать какие вопросы их интересуют, волнуют. Это важно прежде всего для нас, для публичных людей, для тех, кто работает с обществом, работает с молодежью. Потому что другой молодежи у нас нет и эта будет самая лучшая.