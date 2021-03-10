Статус важного государственного праздника. Завершается голосование по определению даты Дня народного единства

Новости Беларуси. 10 марта завершается голосование по определению даты Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, на статус важного государственного праздника претендуют сразу две даты.
Новости Беларуси. 10 марта завершается голосование по определению даты Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, на статус важного государственного праздника претендуют сразу две даты.
Так, это 17 сентября 1939 года, когда начался освободительный поход Красной Армии, в результате чего произошло объединение Западной Беларуси и БССР. Или же второй вариант – 14 ноября. В этот день в 1939-м на внеочередной сессии Верховного Совета БССР был подписан закон о принятии Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики.
Вячеслав Данилович о выборе даты Дня народного единства: «Нужно связать с событиями осени 1939 года»
Сегодня последний день, когда можно выбрать любой из предложенных вариантов, заполнив специальную форму для голосования на сайте Всебелорусского народного собрания, во время работы которого, собственно, и прозвучала инициатива о Дне народного единства.