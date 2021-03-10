Статус важного государственного праздника. Завершается голосование по определению даты Дня народного единства

Так, это 17 сентября 1939 года, когда начался освободительный поход Красной Армии, в результате чего произошло объединение Западной Беларуси и БССР. Или же второй вариант – 14 ноября. В этот день в 1939-м на внеочередной сессии Верховного Совета БССР был подписан закон о принятии Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики.

Вячеслав Данилович о выборе даты Дня народного единства: «Нужно связать с событиями осени 1939 года»