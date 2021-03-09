Мусоропровод в доме – это хорошо или плохо? Рассказали экологи

Новости Беларуси. Сколько килограммов мусора в год выбрасывают минчане? Поможет ли заваривание мусоропровода в вопросе сортировки отходов и нужна ли большому городу депозитно-залоговая система обращения тары? Об этом и многом другом поговорим с нашими гостями. В студии «Большого города» эксперты предприятия «Бел НИЦ «Экология» Екатерина Ботян и Дмитрий Мелех. Илона Волынец, ведущая:

Кстати, вы используете мусоропровод или нет?

Дмитрий Мелех, заместитель заведующего отделом международного научного сотрудничества РУП «Бел НИЦ «Экология»:

Нет, мусоропровода нет в доме. Илона Волынец:

А как вы к этому относитесь, стоит заваривать или не стоит? У нас такие дискуссии разворачиваются в обществе!

Дмитрий Мелех:

Я имел опыт пользоваться мусоропроводом, который находится на лестничной клетке, и жил в квартире, в которой мусоропровод находится прямо на кухне. Я могу сказать, что в подъездах, где мусоропровод находится на лестничной клетке, у людей складывается стереотип, что это не гигиенично, не эстетично. Исходя из этого, коммунальные службы пришли к тому, что стоило бы их заварить. На удивление, с мусоропроводом, который был на кухне, все было достаточно гигиенично.