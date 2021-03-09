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Мусоропровод в доме – это хорошо или плохо? Рассказали экологи

09 марта 2021 20:35
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Новости Беларуси. Сколько килограммов мусора в год выбрасывают минчане? Поможет ли заваривание мусоропровода в вопросе сортировки отходов и нужна ли большому городу депозитно-залоговая система обращения тары? Об этом и многом другом поговорим с нашими гостями. В студии «Большого города» эксперты предприятия «Бел НИЦ «Экология» Екатерина Ботян и Дмитрий Мелех.

Илона Волынец, ведущая:
Кстати, вы используете мусоропровод или нет?

Мусоропровод в доме – это хорошо или плохо? Рассказали экологи-1

Дмитрий Мелех, заместитель заведующего отделом международного научного сотрудничества РУП «Бел НИЦ «Экология»:
Нет, мусоропровода нет в доме.

Илона Волынец:
А как вы к этому относитесь, стоит заваривать или не стоит? У нас такие дискуссии разворачиваются в обществе!

Мусоропровод в доме – это хорошо или плохо? Рассказали экологи-4

Дмитрий Мелех:
Я имел опыт пользоваться мусоропроводом, который находится на лестничной клетке, и жил в квартире, в которой мусоропровод находится прямо на кухне. Я могу сказать, что в подъездах, где мусоропровод находится на лестничной клетке, у людей складывается стереотип, что это не гигиенично, не эстетично. Исходя из этого, коммунальные службы пришли к тому, что стоило бы их заварить. На удивление, с мусоропроводом, который был на кухне, все было достаточно гигиенично.

Мусоропровод в доме – это хорошо или плохо? Рассказали экологи-7

Екатерина Ботян, заведующая отделом обращения с отходами РУП «Бел НИЦ «Экология»:
Я считаю, что мусоропровод должен быть заварен. Это моя личная позиция. Я живу в доме, где есть мусоропровод, но наша семья сортирует отходы. Более того, сегодня в продаже есть много различных контейнеров, которые не обладают большим объемом и помогают вам сортировать отходы раздельно. Конечно, к ним должен быть отдельный подход. Есть много систем по складированию, разложению отходов, есть вермикомпостеры достаточно популярная тема, они имеют очень красивый внешний вид. Иногда людей пугает, что внутри есть черви, но он абсолютно без запаха. Есть и специализированное оборудование, которое выглядит как мини стиральная машина, куда вы помещаете органическую часть, и утром это просто сухое удобрение, которое можно потом применить к комнатным растениям или вывезти на дачный участок.

Система создана, но всё оказывается в одном пакете. Для чего нужно сортировать отходы? Читать здесь.

# Экология # общество # Дмитрий Мелех # Екатерина Ботян # Илона Волынец # Фотофакт

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