Мусоропровод в доме – это хорошо или плохо? Рассказали экологи
Новости Беларуси. Сколько килограммов мусора в год выбрасывают минчане? Поможет ли заваривание мусоропровода в вопросе сортировки отходов и нужна ли большому городу депозитно-залоговая система обращения тары? Об этом и многом другом поговорим с нашими гостями. В студии «Большого города» эксперты предприятия «Бел НИЦ «Экология» Екатерина Ботян и Дмитрий Мелех.
Илона Волынец, ведущая:
Кстати, вы используете мусоропровод или нет?
Дмитрий Мелех, заместитель заведующего отделом международного научного сотрудничества РУП «Бел НИЦ «Экология»:
Нет, мусоропровода нет в доме.
Илона Волынец:
А как вы к этому относитесь, стоит заваривать или не стоит? У нас такие дискуссии разворачиваются в обществе!
Дмитрий Мелех:
Я имел опыт пользоваться мусоропроводом, который находится на лестничной клетке, и жил в квартире, в которой мусоропровод находится прямо на кухне. Я могу сказать, что в подъездах, где мусоропровод находится на лестничной клетке, у людей складывается стереотип, что это не гигиенично, не эстетично. Исходя из этого, коммунальные службы пришли к тому, что стоило бы их заварить. На удивление, с мусоропроводом, который был на кухне, все было достаточно гигиенично.
Екатерина Ботян, заведующая отделом обращения с отходами РУП «Бел НИЦ «Экология»:
Я считаю, что мусоропровод должен быть заварен. Это моя личная позиция. Я живу в доме, где есть мусоропровод, но наша семья сортирует отходы. Более того, сегодня в продаже есть много различных контейнеров, которые не обладают большим объемом и помогают вам сортировать отходы раздельно. Конечно, к ним должен быть отдельный подход. Есть много систем по складированию, разложению отходов, есть вермикомпостеры – достаточно популярная тема, они имеют очень красивый внешний вид. Иногда людей пугает, что внутри есть черви, но он абсолютно без запаха. Есть и специализированное оборудование, которое выглядит как мини стиральная машина, куда вы помещаете органическую часть, и утром это просто сухое удобрение, которое можно потом применить к комнатным растениям или вывезти на дачный участок.
Система создана, но всё оказывается в одном пакете. Для чего нужно сортировать отходы? Читать здесь.